كلب الرئيس بايدن يخضع لتدريب

سيخضع أحد كلبي الرئيس الأميركي جو بايدن لمزيد من التدريب خارج البيت الأبيض بعد حادثي عض في مقر الإقامة الرئاسي الذي انتقل إليه الرئيس وأسرته.

وقال مايكل لاروزا المتحدث باسم جيل بايدن سيدة الولايات المتحدة الأولى، اليوم الاثنين، إن «ميجر»، سيخضع لتدريب خاص سيكون في منطقة واشنطن، ومن المتوقع أن يستمر بضعة أسابيع.

وأضاف «سيخضع ميجر لبعض التدريب الإضافي لمساعدته في التكيف على الحياة في البيت الأبيض».

كان بايدن قد قال لقناة (إيه.بي.سي) الشهر الماضي إن «ميجر»، وهو الأصغر سنا بين الكلبين وهما من نوع «جيرمان شيبرد»، لم يتسبب في أي جرح خلال الواقعة الأولى.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الكلب عض أحد أفراد الأمن في وقت لاحق من شهر مارس الماضي وتسبب له في «جرح بسيط».

وقال لا روزا، اليوم «ربما يكون وصف القَرص أكثر دقة من العض».

كان «ميجر» قد خضع بعد الحادث الأول إلى جولة تدريب في ولاية «ديلاوير» مسقط رأس بايدن لمساعدته على التأقلم مع الحياة في البيت الأبيض، حيث يوجد حوله معاونون ومسؤولون عن الأمن.