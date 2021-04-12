وفاة مدونة في ذكرى تمثيل مشهد وفاتها

توفيت مدونة مصرية في ذكرى نشرها لمشهد تمثيل وفاتها، بحسب ما نقله موقع «بوابة الأهرام».

ونقل الموقع عن رواد التواصل الاجتماعي أن المدونة على موقع «يوتيوب» أم زياد نشرت مقطع فيديو، عبر موقع تشارك مقاطع الفيديو الشهير، في 9 أبريل عام 2020. ومثلت المدونة، في المقطع، مشهد وفاتها ورد فعل أسرتها على خبر الوفاة.

وعقب إنهاء المشهد التمثيلي، أعربت «أم زياد» عن سعادتها من حالة الحزن التي سيطرت على أسرتها.

وأضاف الموقع أن خبر وفاتها في يوم 9 أبريل 2021 أعاد إلى أذهان رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد تمثيل الوفاة الذي سبق أن نشرته. ليظهر، بحسب الرواد، أن يوم الوفاة يصادف ذكرى نشر الفيديو التمثيلي.