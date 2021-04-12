«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» .. برامج ومسابقات لافتة في رمضان

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لجمهورها خلال شهر رمضان المبارك حزمة من المسابقات الثقافية والدينية والعلمية والرياضية، تحرص من خلالها على إثراء المعرفة بطرح إعلامي لافت ومبتكر، تقوده قنواتها ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

«كأس المعرفة»

يُطل تلفزيون الشارقة ببرنامج المسابقات الشهير «كأس المعرفة»، ليقدم جولات تنافسية علمية تجمع حولها نخبة من طلبة الجامعات، حيث يخوض 96 طالباً وطالبة منافسات معرفية مباشرة طوال الشهر الفضيل وأيام العيد، تم تقسيمهم على 23 فريقاً، يضم كل فريق 3 طلاب.

وتتنوّع الأسئلة خلال البرنامج الذي يقدّمه الإعلامي إسماعيل الشيباني، ما بين الثقافة العامة والعلوم الأكاديمية، في طرح مبتكر يهدف إلى إيصال المعلومة بشكل سلس وشيّق للطلبة والجمهور. وسيتاح المجال أمام المشاهدين للإجابة على أسئلة تطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن سباق معرفي رمضاني يرصد العديد من الجوائز.

«واحد من الثلاثة»

وتعرض قناة الشارقة الرياضية خلال الشهر الفضيل برنامج المسابقات الجماهيري «واحد من الثلاثة»، حيث يطوف الإعلاميون خالد الحمادي، علي آل علي، وإبراهيم الزعابي برفقة المشاهدين في جولة معرفية على المعلومات الرياضية. ويطرحون أسئلة متنوعة الاختيارات ليتسنى للمتصّل انتقاء الإجابة الصحيحة، إضافة إلى فقرات ترفيهية عفوية تعزز الأجواء التنافسية بين المتصلين.

«كأنه هو»

أما إذاعة القرآن الكريم، فتقدم لمستمعيها مسابقة محاكاة لأصوات مشاهير القراء في العالم الإسلامي بعنوان «كأنه هو»، وهي واحدة من أحدث المسابقات التي تبثها وتختلف بفكرتها وطرحها النوعي، بحيث تهدف إلى اكتشاف مواهب المشاركين في تقليد الأداء القرآني لكبار المقرئين.

أعضاء لجنة التحكيم من أبرز القراء وهم: محمد الغزالي من السعودية، علي صلاح عمر من البحرين، وحمزة الفار من الأردن، ليقوموا باختيار الفائزين المشاركين في المسابقة على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة. وتم تخصيص جوائز قيمة لتصل سمعة المسابقة إلى العالمية، عبر نشر المتسابق الفيديو في حسابه ضمن وسم #مسابقة_كأنه_هو، طوال الشهر المبارك.

«نجم المجالس»

وتبث إذاعة الشارقة يومياً برنامج المسابقات الثقافي الاجتماعي «نجم المجالس»، بالتعاون مع دائرة الضواحي والقرى، يقدمه الإعلاميان جمال السميطي، ومريم العاجل، اللذان يستضيفان مجموعة من العائلات بهدف تقوية العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة والتعاون للإجابة على جملة من الأسئلة المختارة، مما يظهر مواهبهم وقدراتهم.

«مرايا الشارقة»

كما خصصت منصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، مسابقة «مرايا الشارقة»، وهي عبارة عن فيديوهات يومية مدتها دقيقة واحدة، تنشر يومياً وتحمل مشاهد لأحد معالم الإمارة ليعرّف رواد المواقع عليه. ويُطرح في نهايته سؤال، ويتم السحب على الفائزين بالجوائز نهاية شهر رمضان.