30 أمنية في 30 يوماً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن أولى مبادراتها الرمضانية، بإطلاق حملات التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتعريف مجتمع الإمارات بأمنيات الأطفال وأحلامهم، مع توفير أسهل الطرق للتبرّع.

وصرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لـ«تحقيق أمنية»، قائلاً: نواصل هذا العام حملة «درهم الأمنيات» بدعم من رابطة رواد التواصل الاجتماعي ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والقائمة على التبرّع بدرهم واحد فقط يومياً. كما أطلقنا أيضاً مبادرة «30 أمنية في 30 يوماً» لتوفير الدعم اللازم لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى على مدار أيام الشهر الكريم.

وأوضح أنه يمكن للراغبين من أصحاب القلوب الإنسانية الخيّرة دعم هذه الحملات، عبر إرسال كلمة «أمنية» لعملاء دو على الرقم 1166، ولعملاء اتصالات على الرقم 1110، حيث يتمّ اقتطاع درهم واحد يومياً من رصيد المتبرعين على مدى 30 يوماً، للمساهمة في زرع الأمل بقلوب الأطفال المصابين بأمراض مستعصية تهدّد حياتهم.