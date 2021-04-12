أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم في رمضان 2021

يهل شهر رمضان المعظم لعام 2021 وسط إجراءات احترازية اتبعتها كل الدول الإسلامية والعربية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتختلف ساعات الصيام من دولة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي، وهناك دول يصل عدد ساعات صيامها إلى 20 ساعة، بينما دول أخرى إلى 12 ساعة، رغم أن معدل ساعات صيام في أغلب الدول العربية يتراوح ما بين 14 و15 ساعة.

وقال الجروان إن الفجيرة وخورفكان ستسبقان أبوظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 7 دقائق، فيما يكون في الغويفات والسلع بعد العاصمة بقرابة 11 دقيقة، وبذلك يكون فارق التوقيت 18 دقيقة تتقدم فيها الفجيرة عن الغويفات في بداية الصيام فجرا وعند الإفطار مع الغروب.

تصل عدد ساعات الصيام في فنلندا هذا العام 23 ساعة و5 دقائق، وتحتل المرتبة الأطول من حيث عدد ساعات الصيام عالمياً وداخل القارة الأوروبية ويتشارك معها ذلك الدول الإسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد.

وعدد المسلمين في هذه الدولة ضئيل جداً، فيصل إلى 100 ألف فقط، ورغم ذلك يسمح لهم بممارسة الشعائر الدينية بحرية تامة.

وتصل ساعات الصيام داخل مدينة مورمانسك الواقعة على الساحل الشرقي الصخري لخليج كولا إلى 20 ساعة و45 دقيقة، وهي أطول فترة في العالم.

وتعد ساعات الصيام في الجزائر الأطول بين الدول العربية، إذ تصل عدد الساعات إلى 16 ساعةً بانتهاء الشهر المعظم.

تتشارك مع الجزائر، دولة تونس تقريباً في نفس عدد ساعات الصيام وكذلك الكثير من الطقوس والشعائر الإسلامية.

تعتبر مدينة أوشوايا في الأرجنتين أقصر وقت صيام في العالم، حيث يبلغ 12 ساعة و23 دقيقة بالضبط.

تشرق الشمس في الساعة 6.23 صباحًا وتغرب في الساعة 6.46 مساءً.

وتصل عدد ساعات الصيام في دول جزر القمر إلى 12 ساعة ونصف تقريباً لتكون بذلك أقل الدول العربية من ناحية عدد ساعات الصيام.

أما أستراليا فتصل عدد ساعات الصيام فيها إلى 11 ساعة و59 دقيقة.