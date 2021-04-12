محمد رمضان يخرج عن صمته ويوضح حقيقة "إلقاء الدولارات"

علق الفنان المصري، محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهت له، وكشف تفاصيل مقطع الفيديو الذي أثار الجدل في مصر، حيث ظهر وهو يلقي الدولارات داخل عوامة في حوض سباحة.

وحول التعليقات والانتقادات التي وجهت له بسبب مقطع فيديو إلقائه الدولارات، قال محمد رمضان في برنامج "مساء Dmc": أكيد متابع وأنا بتابع جمهوري أكتر ما بيتابعني، والفيديو اللي في برمي الفلوس ده مشهد من كليب إعلان لأحد المنتجات، وأنا ماضي عقد بأني كل كام يوم أنزّل بوست عندي، وده مش بيتي، ده فندق، والكليب من إخراج مخرج هندي، ومعايا في الكليب نجمة هندية، وفكرة وضع الفلوس بالشكل ده دي رؤية المخرج".

وفي إطار الحديث عن سبب عدم رده على الانتقادات وتوضيح الأمر، أجاب محمد رمضان قائلاً: "معنديش مجال للتوضيح، لو رديت على كل واحد مش هاشتغل، وأنا بعمل مسلسل وبحضر أغنية أنا والشاب خالد، وسجلت أغنية أنا والشاب مامي، ولسه بعمل أغنية مع نجم كبير جداً، جمهوري لا حصر له أكتر من أي نجم تاني في مصر".

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر مؤخراً عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، فيديو ظهر فيه داخل حمام السباحة وهو يلقي بأوراق من الدولارات في المياه، وجاء ذلك بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية إلزامه بتعويض الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بـ6 ملايين جنيه، فيما بدى أن مقطع الفيديو إشارة إلى عدم اكتراثه بقيمة التعويض المطلوب للطيار، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.