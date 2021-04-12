رئيس مكافحة كورونا بمصر يكشف عن حالة الفنان خالد النبوي

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بمصر، عن آخر تطورات إصابة الفنان خالد النبوي بفيروس كورونا، إنه اقترب من الوصول للشفاء، وحالته أصبحت مستقرة تماما ونسبة الأكسجين تحسنت.

وتابع حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "ربنا يكرمنا فيه، وفي الإعلامي وائل الإبراشي، و في أي مصري يصاب".

وأشار إلى استقرار حالة وائل الإبراشي، قائلا: "حالته اتحسنت جدا، وقريبا سيظهر على شاشة التليفزيون".

وأضاف: "ربنا يمنع الإصابة عن المصريين، وذلك لن يتم إلا من خلال تلقي اللقاح، والحفاظ على أنفسهم، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وكانت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، ناشدت جمهوره قبل يومين بالدعاء له، موضحة أنه يعاني من وعكة صحية كبيرة.

وجاء في المنشور الخاص بحساب منى المغربي: "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".

وتفاعل العديد من متابعي زوجة الفنان خالد النبوي مع المنشور بالدعاء للفنان والبعض تساءل عن الحالة الصحية وتفاصيل سبب مطالبتها بالدعاء له لكن دون رد.