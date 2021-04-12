كيف تمتلك مهارات الذكاء العاطفي؟

هل فكرت يومًا ما إذا كنت شخصًا ذكيًا عاطفيًا أم لا؟ يُعرَّف الذكاء العاطفي بأنه القدرة على التعرف على مشاعرك ومشاعر الآخرين والاستجابة لها بشكل مدروس وفعال.

وقد نشر موقع (لايف هاك) الأميركي تقريرًا تحدث فيه عن الذكاء العاطفي، وقال التقرير إن امتلاك مهارات الذكاء العاطفي هو مفتاح التواصل مع الآخرين وتكوين علاقات دائمة، وذكر التقرير أهم 7 مهارات ذكاء عاطفي يجب عليك تطويرها.

الثقة الداخلية

كونك تمتلك ثقة في النفس كبيرة فذلك يتطلب منك أن تمتلك الأدوات التي تساعدك على تطبيق ما تنوي فعله، فإذا نويت مثلا تطبيق نظام صحي في الطعام أو قررت الذهاب إلى الجيم فلابد أن يكون لديك الأدوات التي تساعدك على تنفيذ مثل هذه العزائم، مثل أن تعتمد على استشارة وتحفيز من صديق مقرب على ما تنوي فعله حتى لا تصاب بخيبة أمل و تهتز ثقتك بنفسك.

التكيف

إن امتلاك مهارة التكيف مع المواقف المختلفة يدل على أن لديك مستوى عالٍ من الذكاء العاطفي، فقد تسير الأمور عكس ما كنت تخطط له فمن الذكاء العاطفي أن تكون على دراية بعواقب الأمور وتتوقع احتمالية فشل مشروعك فإذا كنت فعلا تمتلك ذكاء عاطفيًا فلن تصب بالإحباط وخيبة الأمل.



المؤثرات الخارجية على قراراتك

حاول دائمًا أن تذكّر نفسك بأن الحياة سلسلة القرارات والنتائج، وأنك تتحكم فقط في قراراتك، وقد تؤثر بعض العوامل الخارجية من أشخاص أو مواقف خارجة عن نتائج قراراتك ففي هذه الحالة إن كنت تمتلك ذكاءً عاطفيًا فلا تنزعج من تأثير هذه المؤثرات الخارجية ويمكنك حينها إعادة تقييم قراراتك طبقًا للظروف المحيطة بك.

رد الفعل الانتقائي

مهارة أخرى بارزة في الذكاء العاطفي هي القدرة على الرد فقط عندما يكون الرد ضروريا وفعالا ومدروسًا، فمن السهل أن تنغمس في مشاعرك وتستجيب بشكل اندفاعي عندما يخبرك صديقك بشيء يجعلك تشعر بالغضب، في هذه الحالة سيكون لدى الشخص الذكي عاطفيًا القدرة على التحكم في طاقته والقدرة على الاستماع والتفكير العميق ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذا الموقف.

من ناحية أخرى، يمكنك أيضًا تجاهل ما يقوله شخص ما إذا كنت تعلم أنه غير صحيح، ذلك لأن القدرة على فهم مشاعرك بعمق واختيار وقت الرد سوف يرشدك الى رفع مستوى ذكائك العاطفي.

إهمال الأفكار السلبية

مهارة أخرى من مهارات الذكاء العاطفي هي التقليل من أنماط التفكير السلبية ووجوب تجاهلها في أحيان كثيرة، حيث إن الاستسلام لمثل هذه الأفكار السلبية قد يدفعك إلى القلق المزمن وأحيانًا الشعور باليأس.

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يتميز الأشخاص أصحاب الذكاء العاطفي أيضا بأنهم يرون الأمور على شكل مختلف عن الشكل النمطي، بمعنى أنه يجب عليك أن تنظر عند اتخاذ قراراتك أن تحسب عواقبها، فعلى سبيل المثال قرار تركك للعمل يجب أن تكون على علم بعواقب هذا القرار من مخاطر وفوائد على حد سواء.

فإذا كنت تفكر في هذا القرار فيجب ألا يكون وليد لحظة يأس من عملك الحالي، وفى حالة استحالة استمرارك في عملك الحالي لابد أن تفكر في البديل قبل ان تترك العمل.

النقاش مع الآخرين

مهارة أخيرة من مهارات الذكاء العاطفي هي سرعة رد الفعل الذكي عند الدخول في نقاش مع أشخاص، فيجب ألا تتسرع في الرد والحكم عليهم قبل أن تقدر ظروفهم النفسية وقت الدخول في هذه المناقشة، كذلك لا تتخذ قرار إنهاء النقاش بشكل مفاجئ لمجرد أن هناك رأيًا لا يعجبك، ولكن يمكنك إنهاء ذلك النقاش بشكل ذكي دون أن تسبب لهم حرجًا.