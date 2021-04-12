بالفيديو.. "خناقة" عمرو أديب ومحمد رمضان!

في حلقة جديدة من مسلسل التراشق بين عمرو أديب والممثل محمد رمضان، أعلن الإعلامي المصري، مقاضاة رمضان، بعد سخريته بنشر فيديو "بس يا بابا".

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة "أم بي سي مصر" موجها كلامه لرمضان "لو محدش رباك أنا هربيك.. البلد دي فيها قانون يسري على الجميع".

وأضاف أنه سوف يقوم بالتبرع بكامل قيمة التعويض الذي سيحصل عليها بعد مقاضاة رمضان لصالح مستشفى أبوالريش للأطفال.

وتابع أديب "الإنسان اللي متربي نعمة، وأنت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها اتعودت تاخد الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين"، لافتا "معنديش مشكلة أختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم".

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعرض لهجوم شديد خلال الايام الماضية بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد.