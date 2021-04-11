سلوك ذبابة الفاكهة يدعم توجيه السيارات ذاتية القيادة

سان فرانسيسكو (د ب أ)

توصل باحثو جامعة نورث ويسترن الأميركية إلى أن فهم سلوكيات ذبابة الفاكهة وطريقتها لتفادي العقبات والعراقيل أثناء الطيران، قد يساعد في تطوير تقنيات توجيه السيارات ذاتية القيادة.

وأخضع فريق من الباحثين ذبابة الفاكهة، لسلسلة من التجارب لفهم استراتيجيتها في الابتعاد عن الحرارة على سبيل المثال.

وقال ماركو جاليو رئيس فريق الدراسة: «اكتشاف مرونة اتخاذ القرار وآليات التعلم والذاكرة التي تستخدمها هذه الحشرات في الطيران، تدفعنا إلى إعادة النظر في برامج توجيه السيارات ذاتية القيادة بحيث تصبح أكثر مرونة وأماناً».