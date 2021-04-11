هاري يستعد لحضور جنازة الأمير فيليب وميجان تعتذر

ذكرت تقارير أن الممثلة الأميركية السابقة، ميجان ماركل، لن تسافر إلى بريطانيا من أجل حضور جنازة الزوج الراحل للملكة إليزابيث الثانية، الأمير فيليب، وهذا القرار مرتبطٌ أساسا بـ"دواع صحية".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ميجان ماركل التي ما زالت تحمل صفة دُوقة ساسكس الممنوحة لها من قبل الملكة، لن تسافر إلى بريطانيا، لأنها حاملٌ في الوقت الحالي، والأطباء لا ينصحونها بأن تقوم برحلة تستغرق مدتها 11 ساعة.

وأكد قصر باكينغهام، أن الدوقة ماركل لن تكون من بين المشاركين في الجنازة، بناء على توصية من طبيبها، لا سيما أنها كانت قد فقدت جنينها الثاني في إجهاض تلقائي.

في غضون ذلك، سيحرص الأمير هاري، على السفر إلى بريطانيا، من أجل حضور جنازة جده التي ستقام في السابع عشر من أبريل الجاري.

وبحسب المصدر فإن دوق ساسكس، الأمير هاري، الذي يقيم في ولاية كاليفورنيا مع زوجته الحامل وابنهما آرتشي، سيسافر إلى بريطانيا، يوم الاثنين، على الأقل.

وستكون المشاركة في الجنازة أول ظهور علني للأمير هاري إلى جانب عائلته، منذ لقاء لخدمة الكومنولث في كنيسة ويستمنستر، في مارس 2019.