جزيرة نائية تدخل حداداً طويلاً على الأمير فيليب

بدأت قبيلة يوهنانين التي تعيش في جزيرة نائية بالمحيط الهادي، حدادها الذي سيستمر لأسابيع، على الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.



وعرفت القبيلة التي تقطن جزيرة تانا بخبر وفاة الأمير فيليب، من امرأة من منتجع قريب، ليبدأوا حدادهم ونحيبهم على الراحل.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ماري نيري، التي تعمل محاسبة في منتجع "وايت غراس أوشن"، فإن رجال القبيلة التي تمجد الأمير فيليب أصيبوا بصدمة لما سمعوا الخبر، ولم يصدقوا في بادئ الأمر وفاة الأمير.

وعلى الفور جرى إيقاف كافة الأعمال التي كان رجال القبيلة يقومون بها، واجتمعوا عند زعيمهم تشارلي، حيث بدأ أفراد القبيلة بأداء ما يعرف بــ"النحيب الجنائزي"، وهي عادة منتشرة في الجزيرة، تمارس عند الشعور بحزن عميق، يمكن أن تستمر لأسابيع.