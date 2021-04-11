بلاغ ضد محمد رمضان..وأديب: «نمبر ون» عدوّ نفسه

لم يمر وقت على نشر الممثل المصري محمد رمضان فيديو يلقي فيه مئات الدولارات في حمام سباحة، إلا وتقدم المحامي نبيه الوحش ببلاغ للنائب العام المصري (السبت) متهماً رمضان باستفزاز المصريين، إثر الحكم الأخير بإلزامه بـ6 ملايين جنيه لصالح الطيار أشرف أبواليسر، وذكر الوحش أن تصرف رمضان سيئ النية مطالباً بإخضاعه للتحقيق بتهمة إهانة القضاء.

بدوره انتقد الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية المذاع على mbc مصر، تصرف رمضان واعتبره استفزازاً للمواطن الذي يعاني أزمات اقتصادية، وقال: «نمبر ون أصبح عدو نفسه.. يرمي الفلوس والناس تكافح لتوفير العيش، والبعض لا يجد قوت يومه».