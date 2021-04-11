مصر تكشف عن تفاصيل جديدة حول المدينة الفرعونية "المفقودة"

كشف عالم الآثار الأكثر شهرة في مصر عن مزيد من التفاصيل حول مدينة فرعونية عثر عليها مؤخرا في محافظة الأقصر جنوبي البلاد.



وقال زاهي حواس إن علماء الآثار عثروا على منازل من الطوب اللبن وقطع أثرية وأدوات من العصر الفرعوني في موقع المدينة المفقودة التي يعود تاريخها إلى 3000 عام.

يعود تاريخ المدينة إلى الملك أمنحتب الثالث من الأسرة 18، والذي يعتبر عهده عصرا ذهبيا لمصر القديمة.

وقال حواس "هذه حقا مدينة كبيرة كانت مفقودة ... النقش الموجود بداخلها يقول إن هذه المدينة كانت تسمى آتون المبهرة". بحسب سكاي نيوز.

بدأ علماء الآثار التنقيب في المنطقة العام الماضي، بحثا عن المعبد الجنائزي للملك الصبي توت عنخ آمون.

ومع ذلك، عثروا في غضون أسابيع على تشكيلات من الطوب اللبن تبين في النهاية أنها مدينة كبيرة محفوظة جيدا.

ويقال إن جدران المدينة وحتى الغرف المليئة بالأفران وأواني التخزين والأواني المستخدمة في الحياة اليومية، موجودة. كما عثر الأثريون على رفات بشرية شاهدها الصحفيون والزوار السبت.