«اللي نحبهم».. كوميديا عصرية بصبغة محلية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بلغة كوميدية اجتماعية تتخذ من «الفريج» مكاناً للحدث، اجتمع أبطال المسلسل الإماراتي الجديد «اللي نحبهم» الذي من المقرر أن يعرض حصرياً في الموسم الدرامي الرمضاني 2021 على شاشة «الإمارات»، ليقدموا دراما كوميدية تتشابك فيها الحكايات مع طموحات وأحلام الأسر والشباب في قالب عصري بصبغة محلية.

ويشارك في بطولة «اللي نحبهم» نخبة من نجوم الدراما والكوميديا الإماراتية، أبرزهم أحمد الجسمي، ومرعي الحليان، وميثاء محمد، وجمعة علي، ومروان عبدالله، وعلياء محمد، وهو من تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو، وهو من إنتاج «أبوظبي للإعلام»، ومنتج منفذ «عدسة الخليج».

تم تصوير العمل بين دبي والشارقة وأم القيوين، وتدور قصته حول الأم «سارة» وأبنائها «حسن» و«فتحي» و«منى»، الذين تتحمل مسؤوليتهم بعد وفاة زوجها وهي لا تزال في الأربعينيات من عمرها، ويقوم جارها «أبو جابر» بعرض الزواج عليها، إلا أن مسؤوليتها تكمن في إيصال أبنائها إلى طريق النجاح في حياتهم، ولكن رغبات أبنائها تعارضها، فحسن الابن الأكبر يعمل مفتش مواقف، يتعلق بحب فتاة تايلندية ويحاول إقناع أمه بالزواج بها، و«فتحي» عبقري في الميكانيكا وتستهويه مهنة تزويد سيارات السباقات، والأخت الثالثة «منى» طالبة في كلية التقنية تخصص إعلام وطموحها أن تصبح مذيعة منوعات ومؤثرة على الـ «سوشيال ميديا».

مروان عبد الله في أحد مشاهد العمل

قضايا شبابية

«الاتحاد»، التقت أبطال العمل خلال تصوير بعض المشاهد في إحدى المناطق بالشارقة، وكانت البداية مع أحمد الجسمي، الذي وصف «اللي نحبهم» بوجبة كوميدية خفيفة على قلب المشاهد في رمضان، وذلك من خلال قصة اجتماعية عصرية تستعرض حكاية الجارين «أبو جابر» وأبنائه و«سارة» وأبنائها، الذين يعيشون في الفريج نفسه، وتحدث بينهما العديد من المفارقات المضحكة في قالب اجتماعي، لافتاً إلى أنه يلعب في العمل دور «أبو جابر» السماك الذي يريد الزواج من «سارة»، خصوصاً بعد وفاة زوجها، ، منوهاً بأن العمل يستعرض أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالشباب، مثل سباق السيارات وتزويدها وخطورة السرعة، بالإضافة إلى مشكلات الفتيات وحكاياتهن داخل الجامعات.

توليفة غنية

من جانبها أوضحت الفنانة فاطمة الحوسني أن «اللي نحبهم» عمل اجتماعي كوميدي يحوي قصة وحكاية ومضمون في قالب من الكوميديا الهادفة، وقالت: يضم العمل توليفة غنية من النجوم المخضرمين والشباب الذين اعتبرهم مثل أولادي، حيث تعاملت معهم في المسرح والتلفزيون لسنوات عدة، حتى أصبحوا نجوماً في عالم الدراما المحلية، وحالياً نجتمع مجدداً في هذا العمل المحلي المميز الذي كتبه الفنان مرعي الحليان بشكل مختلف عن سابق الأعمال التي قدمت سابقاً، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين في رمضان.

أحمد الجسمي ونشوى مصطفى في لقطة من العمل (الصور من المصدر)

ولادة كاتب

فيما وجه الفنان جمعة علي شكره لـ «أبوظبي للإعلام» التي أتاحت لها الفرصة للظهور عبر شاشتها «الإمارات» للسنة الرابعة على التوالي الأمر الذي يفتخر به، وقال: أكثر ما شدني في «اللي نحبهم» قصته المختلفة التي صاغها بأنامه مرعي الحليان، فالعمل يجمع بين الكوميديا والدراما .

خصوصية

من ناحيته أكد مروان عبد الله أن «اللي نحبهم» يمثل خصوصية بالنسبة له، خصوصاً أنه تابع مجريات كتابة العمل منذ أواخر 2020 وحتى دخل موقع التصوير مع كاتبه مرعي الحليان، الذي ركز في بداية كتابته على شخصية «حسن» التي يؤديها مروان، وكان يشاركه جميع مراحل تنفيذه بشكل مستمر.

مؤثرة وإعلامية

أما ميثاء محمد، فاعتبرت أن أكثر ما جذبها في «اللي نحبهم» هو شخصية «منى» التي تؤديها ضمن أحداثه، حيث شعرت أنها قريبة منها وتشبهها، لا سيما أن إعلامية في الواقع، وفي المسلسل تريد أن تصبح إعلامية ومن المؤثرات في عالم الـ «سوشيال ميديا».