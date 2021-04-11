كارول سماحة.. سفيرة مبادرة «أتكلم عربي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعربت كارول سماحة عن سعادتها باختيار أغنيتها «اتعلم واتكلم عربي»، لتكون الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية المصرية تحت عنوان «اتكلم عربي»، كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان ميشيل فاضل.

وأضافت كارول في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، علينا جميعاً أن نتكاتف من أجل الحفاظ هويتنا العربية، وعلى الإنسان التعلم والتواصل مع العالم والانفتاح علي الثقافات الأخرى، ولكن يظل محافظاً علي هويته التي تعبر عنه.

من جانب آخر، انتهت سماحة من تسجيل شارة مسلسل «ضد الكسر»، بطولة نيللي كريم، والأغنية تحمل عنوان «اللي خان»، كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، وتعد تلك التجربة الأولى في مشوارها في غناء شارات الأعمال الدرامية الرمضانية.