الوجبات المتـأخرة تؤثر على عملك

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة جديدة أن الوجبات المتأخرة، حتى لو كانت خفيفة، لها نتائج ضارة غير متوقعة، حيث أنها تؤدي ليوم عمل سيئ في اليوم التالي.

وأوضح باحثون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، على موقعها الإلكتروني، أن عادات الأكل غير الصحية لها صلة بضعف أداء الشخص في عمله وانخفاض إنتاجيته.

وقالت مؤلفة الدراسة سيونغي صوفيا شو: إن النتائج أظهرت كيف يؤثر الأكل غير الصحي على الفور على سلوكياتنا وأدائنا في مكان العمل، بينما كان من الثابت نسبياً أن السلوكيات الأخرى المتعلقة بالصحة، مثل النوم وممارسة الرياضة، هي فقط التي تؤثر على عملنا، ولم ينظر أحد في الآثار قصيرة المدى للأكل غير الصحي.

واستطلع فريق البحث آراء 97 موظفاً أميركياً بدوام كامل، حيث توصل إلى أن الأشخاص الذين ينغمسون في الأكل غير الصحي والوجبات السريعة بشكل عام، أو تناول الكثير من الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، أكثر عرضة للإصابة بمشاكل جسدية في اليوم التالي، مثل الصداع واضطراب المعدة والإسهال، بجانب تعرضهم لمزيد من التوترات النابعة من الشعور بالذنب بسبب اختياراتهم الغذائية السيئة، وأثر ذلك كله على أدائهم في العمل.