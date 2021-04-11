كاتبة بريطانية بطلة «إنديانا جونز» المقبل

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تؤدي الممثلة البريطانية وكاتبة مسلسل «فليباغ» فيبي والر- بريدج دور البطولة، إلى جانب الممثل هاريسون فورد في الجزء المقبل من سلسلة أفلام «إنديانا جونز» المقرر عرضه في صيف 2022، على ما أعلنت استديوهات «لوكاس فيلم». ويتولى جيمس مانغولد إخراج الفيلم الذي يشكّل الجزء الخامس والأخير من مغامرات عالم الآثار المقدام الذي درج هاريسون فورد (78 عاماً) على تأدية دوره.

وقال مانغولد: إن هذه «المغامرة الجديدة» ستكون ثمرة عمل «فريق الأحلام» الذي يضم «أعظم السينمائيين في كل العصور»، ومنهم ستيفن سبيلبرغ الذي كان من المقرر في الأصل أن يتولى إخراج الفيلم.