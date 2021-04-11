بشرى لمرضى باركنسون

باريس (أ ف ب)

أُطلِقَت في فرنسا تجربة سريرية لإبطاء تقدم مرض باركنسون، بعد العملية «الناجحة» التي أجريت لمريضة أولى، وتمثلت في زرع غرسة دماغية لها تُصدر ضوءاً قريباً من الأشعة تحت الحمراء، حسبما أعلن مستشفى غرونوبل الجامعي (جنوب شرق فرنسا) ولجنة الطاقة الذرية الفرنسية. وأوضحت المؤسستان في بيان أن هذا النهج العلاجي الجديد الذي تم التأكد مخبرياً من فاعليته على الحيوانات «يمكن أن يبطئ فقدان الوظائف الحركية لدى المرضى» المصابين بمرض باركنسون، وهو مرض تنكّس عصبي يصيب أكثر من 6.5 مليون شخص بالعالم، ولا يتوافر أي علاج له.