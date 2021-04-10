شاهد.. قرد يلعب بمهارة بعد زراعة شريحة في دماغه

في مشهد لا يصدق، نجح قرد في ممارسة لعبة فيديو، بعد 6 أسابيع من خضوعه لزراعة شريحة إلكترونية في دماغه.

القرد "بيجر" الذي يبلغ 9 سنوات، ظهر في مقطع فيديو أصدرته شركة "نيرالينك" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، وهو يمارس لعبة "بونغ"، لكن بعقله. بحسب سكاي نيوز.

وقبل تصوير الفيديو، كانت 6 أسابيع قد مرت على خضوع "بيجر" لعملية زراعة أجهزة "نيرالينك"، على جانبي دماغه، فيما تعلم القرد كيفية التعامل مع جهاز كمبيوتر من أجل الحصول على مكافأة، هي كوب من عصير الموز.

وتعمل الشرائح المزروعة في دماغ القرد على تنسيق الإشارات العصبية، وتساعده على تأدية مهام جديدة بمهارة.

وخلال الفيديو، يتحدث شخص ما عن إمكانية الاستفادة من التجربة، إذا نجحت تماما وطبقت على البشر، حيث يقول: "هدفنا تمكين المصابين بالشلل من استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف بنشاط الدماغ وحده".