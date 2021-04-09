أول عملية زرع رئة من متبرعين أحياء لمريض كورونا

أجرى فريق من الأطباء في اليابان أول عملية زرع رئة من متبرعين على قيد الحياة لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد أن ألحق المرض أضراراً كبيرة برئتيه.

ونقلت وسائل إعلام عدة أن الفريق، المكون من 30 شخصاً، زرع للمرأة أجزاء من رئة ابنها وزوجها تبرعا بها بعد أن أصيبت بفشل رئوي.

وقال مستشفى جامعة كيوتو، وسط اليابان، إن المرأة خضعت لعملية جراحية استمرت 11 ساعة.

ويسبب مرض "كوفيد-19" لبعض المصابين تلفاً في الرئة. ولعلاجهم، زرعت لهم رئات.

وأكد الأطباء استقرار الحالة الصحية للمرأة والمتبرعين، معربين عن أملهم في أن تتعافى بشكل كامل خلال أشهر.

وأضاف المستشفى أن هذا الإنجاز العلمي يعطي أملاً كبيراً للأشخاص الذين يعانون من تلف الرئة.

وخضع العشرات لعمليات زرع الرئة لعلاج تداعيات الإصابة بكورونا في أماكن مختلفة من العالم باستخدام رئات متبرعين ماتوا. لكن الانتظار في هذه الحالة قد يمتد لسنوات.