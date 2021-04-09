جزيئات الذهب ترصد الأمراض

سان فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر باحثو جامعة يوهانس جوتنبرج الألمانية نوعاً جديداً من وحدات الاستشعار يمكنها رصد المؤشرات الحيوية وتطور الأمراض وتركيزات الأدوية داخل جسم الإنسان على مدى عدة أشهر، وتتكون الوحدات من جزيئات من الذهب متناهية الصغر تم تزويدها بمستقبلات للتفاعل مع أنواع معينة من الجزيئات.

ويقوم الأطباء تثبيت هذه المستشعرات التي أطلقوا عليها اسم «الأوشام الخفية» داخل نسيج صناعي من مواد بوليمارية، ثم يزرعونها تحت الجلد من أجل الكشف عن أي تغيير في تركيزات الأدوية داخل الجسم عن طريق رصد أي تغير يطرأ على ألوانها.