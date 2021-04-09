150 ألف قلب على جدار كورونا التذكاري

رسم سكان العاصمة البريطانية لندن 150 ألف قلب أحمر ووردي باليد على جدار تذكاري على ضفاف نهر التايمز، اختاره منظمو «حملة كوفيد-19 للعائلات الثكلى» للاحتفاء بذكرى ضحايا أزمة كورونا، ويقع الجدار على الجانب الجنوبي من النهر، مقابل مجلس العموم، إلا أن المنظمين أكدوا أن الفكرة بعيدة عن الأهداف السياسية، وقالوا إنها إنسانية خالصة.

(أ ف ب)