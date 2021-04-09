وفاة مغني الراب الأميركي سيمونز بجرعة زائدة

توفي الممثل ومغني الراب الأميركي إيرل سيمونز، الذي عرف باسمه الفني (دي.ام.إكس)، اليوم الجمعة عن 50 عاماً.

ونقلت تقارير صحفية أنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية بسبب ما قالت إنها جرعة زائدة من المخدرات.

شهدت مسيرته الفنية كبوات قانونية كما أمضى فترة في السجن.

وأعلنت عائلته نبأ وفاته في بيان نقلته مجلة "بيبول"، وقالت إنه سقط مغشياً عليه ونقل إلى مستشفى في نيويورك ليوضع على أجهزة الإنعاش دون أي نشاط دماغي.

وذكرت مجلتا (تي.ام.زد) و(بيلبورد) لأخبار المشاهير أنه تعاطى جرعة زائدة من المخدرات مما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية.

عاش "دي.ام.إكس" في يونكرز بولاية نيويورك الأميركية، وصدر أول ألبوم له عام 1998 ليكون أول ألبوماته الخمسة المتتالية التي تتصدر قائمة (بيلبورد 200) في الولايات المتحدة، مما دفع مجلة (جي.كيو) عام 2019 لاعتباره مغني الراب الوحيد الذي حقق سلسلة نجاحات كهذه.

أطلق ثمانية ألبومات ورشح للفوز بثلاث جوائز "جرامي".