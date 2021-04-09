الإمبراطوريات.. ماضٍ يرسم المستقبل

محمد وقيف (أبوظبي)

إن أنحاء كثيرة من العالم تعيش «آثار ماضٍ إمبريالي»، يكتب سمير بوري في كتابه الجديد «ظلال الإمبراطورية»، ويوضح أننا نعيش «أول ألفية في التاريخ خالية من الإمبراطوريات»، ومع ذلك فإن تركة هذه الإمبراطوريات ما زالت تؤثّر في حاضرنا بقوة. ولئن كان بوري واعياً بمفهوم الإمبراطوريات غير الرسمية، فإنه يؤكد أنه كان هناك شيء مميز ولافت بشأن الإمبراطوريات الرسمية، التي وُجدت منذ أقدم الحضارات البشرية حتى عام 1991 تاريخ انهيار الاتحاد السوفييتي. وهذا التجاور - تركات إمبريالية في عالم ما بعد الإمبراطوريات- يمثّل منظاراً ذكياً للنظر من خلاله إلى العالم. فانضمام القرم لروسيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانهيارات في العراق وسوريا.. لديها جميعها جذور في ماضٍ إمبريالي ما زال يلقي بظلال على الحاضر.

وعندما يبدأ المرء في التفكير وفق هذه الخطوط، يرى ظلال الإمبراطوريات في كل مكان. ففي التاريخ الحديث، ونظراً لتمدد القوة الغربية، تصرفت معظم البلدان كإمبراطوريات أو وجدت نفسها تابعة وخاضعة لقوى أخرى. وفي كلتا الحالتين، تأثرت هويتها الوطنية بهذه التجربة إلى حدٍّ بعيد. وحتى الولايات المتحدة تأثرت بالإمبريالية بشكلٍ كبير، يقول بوري، معتبراً أن العبودية كانت فكرة مستوردة من إمبراطوريات أوروبا ومثّلت «التمظهر الأعظم للاحتلال، ليس احتلال الأرض وإنما احتلال الناس».

يرى بوري، وهو خبير في النزاعات المسلحة سبق له أن عمل في وزارة الخارجية البريطانية، أن قراري بريطانيا الحاسمين خلال العقود القليلة الماضية -الانضمام إلى الولايات المتحدة في حرب العراق و«بريكست» - تأثَّراً إلى حد كبير بماضي البلاد الإمبريالي. ذلك أن بريطانيا، التي كانت ذات يوم أعظم قوة إمبريالية في العالم، ظلت متشبثة بفكرة أنها تمتلك القوة العسكرية، والمهارة الدبلوماسية، وفوق كل شيء، الطموح للتأثير في أجزاء بعيدة من العالم. وإضافة إلى ذلك، فإن بريطانيا هي التي خلقت العراق، حيث شُكّل في عام 1920 انطلاقاً من ثلاثة أقاليم من الإمبراطورية العثمانية التي كانت بصدد الانهيار.

أما «بريكست»، فقد كانت تقف وراءها فكرة مؤداها أن بريطانيا بلد لا يعرّف بقربه من أوروبا، بل إن ما كان يميّز القومية البريطانية في أحيان كثيرة هو انفصالها عن القارة. وكان أنصار «بريكست»، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، كثيراً ما يتحدثون عن «بريطانيا عالمية» تواصل مهمتها التاريخية حول العالم، وتنسج علاقات أوثق مع بقية بلدان العالم، وبخاصة مستعمراتها وممتلكاتها السابقة من كندا إلى الهند إلى أستراليا.

أما بخصوص روسيا، فيشير بوري إلى أن «تطور روسيا كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتوسعها، لدرجة أنه من غير الواضح ما إن كانت روسيا قد خلقت الإمبراطورية أم أن العملية الإمبريالية خلقت روسيا». ويعيد تاريخ بداية الإمبراطورية الروسية إلى مملكة كيفان روس، التي بدأت في القرن التاسع في كييف، العاصمة الحالية لأوكرانيا. ومن تلك البدايات المتواضعة كبرت إمبراطورية وأصبحت، خلال أوج قوتها، عقب انتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، تغطي 11 منطقة زمنية وتتألف من قرابة 200 مليون نسمة. وعندما يتأمل المرء هذا التاريخ بإمعان، يبدو تصريح فلاديمير بوتين من أن انهيار الاتحاد السوفييتي مثّل «كارثة جيوسياسية كبيرة في القرن العشرين» منطقياً، خاصة إذا استمع المرء إلى ما قاله بعد ذلك: «عشرات الملايين من مواطنينا وجدوا أنفسهم خارج التراب الروسي. وعلاوة على ذلك، فإن وباء الانقسام أصاب روسيا نفسها». ولا شك أن هذه العلاقات الإمبريالية العميقة مع أوكرانيا تساعد على فهم لماذا حظي ضم القرم بتأييد شعبي واسع داخل روسيا.

ندخل القرن الحادي والعشرين في عالم ما بعد الإمبراطوريات بدينامية جيوسياسية غير مألوفة، حيث القوتان الأكبر في كوكب الأرض، الولايات المتحدة والصين، تستمدان قدراً كبيراً من شرعيتهما الداخلية من فكرة أنهما دولتان مناهضتان للإمبريالية. ففي حالة أميركا، تقترن هوية البلاد بقصة ولادتها وثورانها على الإمبراطورية البريطانية. أما في حالة الصين، فإن كل التلاميذ يعلَّمون منذ نعومة أظفارهم أن تاريخ البلاد المعاصر يبدأ مع إذلال الإمبريالية الغربية لـ«المملكة الوسطى» وشلها لأكثر من قرن من الزمن. والحال أن كلا البلدين لديه إمبراطوريتان غير رسميتين. ذلك أن الإمبراطورية الأميركية عبارة عن شبكة واسعة من التحالفات الاقتصادية والقواعد العسكرية المتناثرة عبر العالم. ومن جهتها، تحاول الصين تطوير شيء مماثل من خلال «مبادرة الحزام والطريق» الضخمة، التي قد تكبر لتتجاوز «خطة مارشال» بعشرة أضعاف.

إننا نعيش اليوم في عالم من دون إمبراطوريات رسمية، يقول بوري في خاتمة كتابه، «وهذا جديد تاريخي». ويأتي هذا بالطبع في وقت تحاول فيه دول أخرى بناء إمبراطوريات جديدة خاصة بها، وبالتالي، فإن هذا الجديد قد لا يدوم طويلاً.