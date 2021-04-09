نجوم رحلوا.. وسياراتهم تواصل التمثيل

شعبان بلال (القاهرة)

لم يتخيل نجوم «الزمن الجميل» أن ترث سياراتهم مهنة التمثيل منهم، لكن هذا ما حدث، وبعد سنوات من رحيلهم، والفضل في ذلك يرجع إلى «سيد سيما»، الذي يقتني سيارات عبدالسلام النابلسي، وإسماعيل ياسين، ورشدي أباظة، وصباح، وفريد الأطرش، وأحمد رمزي، وعماد حمدي وفريد شوقي، وعبد الحليم حافظ وغيرهم، معظمها شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية، وأشهرها جمهورية زفتى، والسندريلا، ورأفت الهجان، كما كانت من أهم أسباب نجاح أعمال سينمائية خالدة، منها فيلما «جمال عبد الناصر» و«السادات» للفنان الراحل أحمد زكي.

داخل مستودع قديم في منطقة أكتوبر بالقاهرة، تتراص مجموعة كبيرة من السيارات النادرة، والتي ظهرت في الكثير من أفلام حقبة الستينيات من القرن الماضي، ويمتلكها «سيد سيما».

وسيد سيما، يهوى جمع السيارات القديمة وينفق عليها كل أمواله، ويشتريها إن سنحت له الفرصة، ولكن ليست أي سيارة، فقد كان مولعاً بالمقتنيات النادرة.

يتذكر سيما عندما دفع 70 جنيهاً ليشتري أول سيارة، وكانت لمدير شركة أستون في مصر، ثم توالت المقتنيات النادرة، فحصل على معظم السيارات التي أنتجت في أوائل القرن العشرين، ومن بينها سيارة الفنان عبدالسلام النابلسي عندما تعرض لضائقة مالية، وكانت ماركة شيميت من ذوات الثلاث عجلات.

وترتسم على وجهه البهجة، وهو يشير إلى ما يمتلكه من متحف سيارات قديمة داخل منزله، وفي جولة سريعة يعود بالزمن إلى اليوم الذي حصل فيه على سيارة إسماعيل ياسين، ثم رشدي أباظة ماركة بيكر، ولم يتوقف حتى زين أسطوله بسيارات صباح، موديل 57 روتش بيلا بوس، وفريد الأطرش، وأحمد رمزي، وعماد حمدي، وفريد شوقي، وأيضاً عبد الحليم حافظ.

عندما يريد أي فنان التخلي عن سيارته القديمة، فسيد سيما هو الخيار الأول، ليس لأنه عاشق لهذه السيارات، وإنما لخبرته الطويلة المستمدة من عمله «ميكانيكي سيارات» لفترة طويلة، ويؤكد سيما أن هذا العمل وفر له القدرة على فحص أي سيارة والتعرف على إمكاناتها، وما تحتاج إليه لتعود وكأنها خرجت للأسواق اليوم وليست سيارة مستعملة.

وبعد شراء الكثير من السيارات، وجد نفسه مطلوباً من قبل المخرجين ليساعدهم في تقديم أعمال فنية تتحدث عن النصف الأول من القرن العشرين، فيقول: «كان المخرج يوسف شاهين يطلبني في معظم أعماله».

ويحكي عن موقفه مع الفنان محمود ياسين في أحد أفلامه عندما تعطلت السيارة التي يقودها في المشهد، فلم يجد إلا سيما لينقذه ويتدخل لإنقاذ الموقف، ويخبره كيف يعيد السيارة للعمل مرة أخرى.

ويقول: «كنت أحب سيارات النجوم والرؤساء، وأخيراً حققت حلمي عندما اشتريت سيارة الرئيس أنور السادات».. تلك السيارة، هي نجم الأسطول يفتخر باقتنائها، ولا يسمح لأحد بالاقتراب منها، فقد حصل عليها بعد جهد كبير؛ لأنه يمنع شراؤها لغير العسكريين، ولكن لأنه سيما الذي لا يفارق أحلامه ظل يحاول حتى اشتراها من أحد ضباط الجيش المصري.

واقتحم هاوي السيارات غمار مشاهير السياسة أيضاً، ولم يكتفِ بنجوم الفن، فذهب إلى مزاد علني نظمه الرئيس المصري جمال عبد الناصر عام 1956، ومنه عاد إلى البيت ومعه سيارات أميركية وإنجليزية الصنع.

تراخيص

يؤكد سيد سيما أن جميع سياراته ما زالت بحالة جديدة، وحاصلة على تراخيص المرور كافة، وقادر على إصلاح جميع أعطالها، إلا أن أزمته الوحيدة في هذا المجال هو ندرة قطع غيار هذه الأنواع النادرة، ولهذا يضطر لاستيرادها من الخارج بمبالغ طائلة.

ولا يخشى ملك السيارات القديمة على أسطوله الثمين من بعده، فقد ورث جميع أبنائه حب السيارات وتعلقوا بمقتنيات والدهم النادرة، وأصبحوا قادرين على التعامل مع الأعطال البسيطة، ولذلك سيترك هذه النوادر في أيدٍ أمينة، بعد أن أفنى عمره في عشقها.