يقتل شقيقه لشراء المخدرات

أقدم شاب مصري على قتل شقيقه من أجل الحصول على الأموال لشراء المخدرات، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وقعت الحادثة في شمال الجيزة حيث نفذ المتهم الجريمة بمساعدة أحد أصدقائه.

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الضحية، وطلبت تقريراً وافياً عن أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادثة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يتعاطى المخدرات، وقتل شقيقه، الذي يعمل في توصيل الطلبات، من أجل سرقة أمواله.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اتصل بشقيقه، مدعياً أنه تعرض لإصابة في حادث مروري. عند وصول الأخ، ضربه شقيقه بحجر على رأسه، وقيده بمساعدة صديقه في عقار تحت الإنشاء، وسرقا منه مبلغ 100 جنيه مصري كان بحوزته.

أبلغ المتهم عن خطف شقيقه من قبل مجهولين، ليبعد الشبهات عن نفسه، بحسب التحقيقات.