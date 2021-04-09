في رمضان.. «أبوظبي الإذاعية» تقدم باقة من المسلسلات والبرامج

تامر عبد الحميد (أبوظبي)- 65 برنامجاً إذاعياً تتضمنها الدورة البرامجية الجديدة لـ «شبكة أبوظبي الإذاعية» التابعة لـ «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، خلال شهر رمضان المبارك، وتحوي برامج ترفيهية ورياضية وفنية، إلى جانب مسلسلات درامية إذاعية مميزة، تحاكي تطلعات المستمعين بلغات مختلفة عبر منصاتها الرقمية.

إذاعة القرآن الكريم

تقدم «إذاعة القرآن الكريم» التي تصنّف بأنها الأولى استماعاً في دولة الإمارات، مجموعة غنية من البرامج والفقرات الإيمانية المنوّعة التي تناسب أجواء الشهر الفضيل تصل لنحو 23 برنامجاً، حيث تتضمن 9 برامج مسجلة هي: «زاد الصائمين»، والذي يبث يومياً في تمام الساعة 6:30 صباحاً، بمشاركة نخبة من وعّاظ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، و«خواطر رمضانية» الذي يبث في تمام الساعة 7:30 صباحاً، ويعاد في تمام الساعة 6:25 مساءً وهو من تقديم عبدالله الكمالي، فيما تقدم الواعظة نوف الشحي برنامجاً بعنوان «مواعظ دينية»، وذلك عند الساعة 9:30 صباحاً، إضافة إلى برنامج «المرأة في رمضان»، وهو من تقديم مجموعة من وعّاظ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً، فيما يقدم فضيلة الدكتور فاروق حمادة برنامجاً يومياً بعنوان «مقامات الصائمين» في تمام الساعة 12 ظهراً، يليه بعد صلاة الظهر برنامج «أخلاقيات رمضانية» للدكتور خالد عبد السلام، ويعاد عند الساعة 9:50 مساءً.

كما ستبث إذاعة القرآن الكريم البرنامج الأسبوعي «في رحاب القرآن»، والذي يتناول مكانة الشهر العظيمة، ويبث كل يوم سبت من الواحدة حتى الثانية ظهراً، ومن تقديم الدكتور عدنان سعد الدين.

وفي تمام الساعة الثالثة مساءً، تبث الإذاعة برنامجاً بعنوان «بيت النبوة في رمضان» وهو من تقديم الدكتور سليمان حبش، ويعاد الساعة 2:30 فجراً، فيما يقدم وعّاظ الهيئة الفتاوى المترجمة باللغتين الإنجليزية والأورد الساعة 11:55 ليلاً، إضافة إلى برنامج «ناشئة القرآن»، والذي سيكون موعد بثه الساعة 4:30 عصراً، وهو من تقديم الدكتور عدنان سعد الدين.

برامج مباشرة

وفيما يتعلق بالبرامج المباشرة تبث إذاعة القرآن الكريم 6 برامج، منها«صباح الذاكرين» يومي مباشر يهدف إلى ترسيخ منظومة القيم، وذلك من خلال طرحها أمام المستمعين لتكون محور نقاش، وسيشارك في تقديم البرنامج المذيعون عبير ثاني، وفاطمة البلوشي، وهلال خليفة، وموعد بثّه تمام الساعة 8 وحتى 9:30 صباحاً خلال الأيام من الأحد حتى الخميس.

واستمراراً لنهج الدولة نحو تعزيز ثقافة الوقف بين أفراد المجتمع ومؤسساته واستدامة العطاء، تبث إذاعة القرآن الكريم الـ 1 ظهراً من الأحد إلى الخميس برنامجاً بعنوان «فاعل خير»، من تقديم المذيع عبدالله الزرعوني.

كما تبث الإذاعة برنامج المسابقات اليومي «من سبق لبق» من تقديم محمد الحوسني، ويُعنى بالموروث الشعبي والوطني والثقافة الإسلامية والعربية، وموعد بثه من الأحد حتى الثلاثاء 2:30 ظهراً لمدة ساع.

أما بالنسبة للصحة العامة والتوعية، فقد خصصت الإذاعة برنامج «اسأل طبيبك» ويهدف إلى توفير التوعية حول الأمراض المزمنة التي يعانيها كبار السن وغيرهم، ويركز على أهمية التوعية بالعادات والممارسات الخاطئة، ويستضيف البرنامج الذي يقدمه المذيع محمد الحوسني، والدكتورة عبير النقبي، أهل الاختصاص الأربعاء الساعة 2:30 ظهراً.

كما سيكون المستمعون على موعد مع البرنامج اليومي «يستفتونك» من الخامسة حتى السادسة مساءً، بصحبة فضيلة الدكتور محمود الدقّاق الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسيحمل طابعاً تفاعلياً بين أسئلة الجمهور الشرعية والفقهية وبين أجوبة نخبة من العلماء والفقهاء من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.