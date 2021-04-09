من هو الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا الذي توفي اليوم؟

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن 99 عاماً.

وقال القصر في بيان إن الأمير فيليب، دوق إدنبرة، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم في قلعة "وندسور" بعد نحو 74 عاماً من الزواج مع الأميرة ثم الملكة لاحقاً، أليزابيث الثانية.

لكن من هو الأمير فيليب؟

ينحدر الأمير فيليب من العائلتين المالكتين اليونانية والدنماركية. وُلد في اليونان بصفته فيليب، أمير اليونان والدنمارك، في 10 يونيو 1921.

درس في فرنسا وألمانيا وبريطانيا قبل أن يستقر في بريطانيا. انضم إلى سلاح البحرية الملكية البريطانية في عام 1939 وعمره 18 عاماً. تعرف على الأميرة إليزابيث عن طريق خاله اللورد ماونتباتن. أدى الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الثانية، في أسطولي البحر المتوسط والمحيط الهادئ.

بعد الحرب، تزوج من الأميرة إليزابيث. قبل الزواج، تخلى عن ألقابه ومسمّياته اليونانية والدنماركية ليصبح مواطنًا بريطانيًا، واتخذ اسم عائلة أجداده لأمه وهو "ماونتباتن".

تزوج من الأميرة إليزابيث في 20 نوفمبر 1947. قبل حفل الزفاف مباشرة، منحه الملك جورج السادس والد الأميرة إليزابيث، مسمّى صاحب السمو الملكي ونصّبه دوق إدنبرة وإيرل ماريونيت وبارون غرينويتش.

ترك فيليب الخدمة العسكرية الفعلية عندما نُصبت إليزابيث ملكة في عام 1952 بعد أن بلغ رتبة آمرٍ، ونُصب أميرًا بريطانيًا في عام 1957.

أنجب الأمير فيليب والملكة إليزابيث الثانية أربعة أطفال هم: تشارلز أمير ويلز وولي العهد البريطاني، وآن الأميرة الملكية، والأمير آندرو دوق يورك؛ والأمير إدوارد.