ترفع دعوى طلاق في واقعة غير مسبوقة!

رفعت مصرية دعوى طلاق بسبب مطالبة زوجها لها بالاقتراض لسداد ديونه.

وقالت المصرية في دعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، "طردني من منزل الزوجية بعد 24 سنة زواج، تحملت فيهم عنفه، واستهتاره، وتبديد أمواله، وعدم تحمله المسؤولية، ليرفض تمكيني من دخولي شقتي بعد تغييره الكالون، وتقديمه دعوى نشوز ضدي لإسقاط حقوقي الشرعية، وإلقائه متعلقاتي الخاصة بالشارع".

وتابعت الزوجة "ضيع كل ما تعبت فيه برفقته طوال سنوات، ونسي أنني أحرم نفسي من أجل توفير المال لأبنائي، ودمر حياتي وتسبب بمقاطعتي من قبل شقيقاته بسبب تحريضه لهن، ليدمر حياتي بسبب أنانيته، ويستولى على منقولاتي، وشهر بسمعتي، واتهمني أنني ناشز، عقابا لي على مطالبتي بحقوقي، وساومني وحاول إيذائي، مقابل تنازلي عن دعاوى الحبس المقامة ضده بسبب تهربه من سداد النفقات".

وأضافت "أجبرني عل الخروج من منزل الزوجية تحت التهديد، بعد علقة موت، بسبب الخلافات التي نشبت بيننا لرغبته لسدادي ديونه، وتخلص من كل متعلقاتي، ورفض محاولات الصلح، ولاحقني بمحاضر وبلاغات ليتسبب لي بالفضائح".