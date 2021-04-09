عطل مفاجئ في "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"

فوجئ مستخدمو تطبيق فيسبوك وانستغرام وواتساب بعطل فني، ما أدى إلى توقف حسابات العديد من المستخدمين.

وعانى عدد كبير من مستخدمي موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، من توقف حساباتهم في مناطق متفرقة. ولم تصدر شركة "فيسبوك" أي بيانات للتعليق على هذا العطل.

ويختلف استخدام هذه المنصات بشكل كبير اعتماداً على عمر المستخدمين. ففي حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً يقولون إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن أقل من نصف أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً يستخدمونها.

وتُعتبر سناب شات وتيك توك وتويتر المنصات الأقل استقطاباً لمن بلغ الستين فما فوق، بينما تحظى بشعبية كبيرة لدى جيل الألفية وجيل زي. إلا أن ثمة توزيعاً أكثر تجانساً بين مختلف الفئات العمرية بين مستخدمي فيسبوك.