وفاة مخرج أشهر مسلسل في مصر!

أعلنت وسائل الإعلام المصرية رحيل المخرج عبدالحميد أبو المجد، مخرج أحد أشهر المسلسلات المصرية "يوميات ونيس".

وأعلن الفنان شريف إدريس عبر حسابه بموقع "فيسبوك" خبر الوفاة، قائلا: "الصديق العزيز عبدالحميد أبو المجد في ذمة الله، مع السلامة يا خال".

المخرج عبدالحميد أبو المجد من مواليد محافظة السويس، عمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال منها "الهودج"، "قلب ميت"، "عايش في الغيبوبة"، "العيال اتجننت"، "حلم الجنوبي"، "جائزة نوفل"، "يوميات ونيس وأحفاده"، وغيرها من الأعمال.

يذكر أن آخر أعمال أبو المجد مسلسل "برة الدنيا" الذي عرض عام 2010، وهو من بطولة شريف منير، حنان مطاوع، محمد الشقنقيري.