الحمية قليلة الدهون خطيرة على صحة الرجال

حذرت دراسة بريطانية جديدة من أن الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون قد تزيد من مخاطر إصابة الرجال بمجموعة كبيرة من المشكلات الصحية، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وتؤدي تلك الحميات إلى خفض مستويات هرمون "التستوستيرون" لدى الرجال.

ويقول باحثون بريطانيون، إن انخفاض مستويات هذا الهرمون يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر.

في عينة من 206 رجال، وجد خبراء التغذية في جامعة "ورسستر" أن الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون تخفض مستويات هرمون التستوستيرون بمعدل 10 إلى 15 في المائة.

ووجد الخبراء أن انخفاض هذا الهرمون كان أعلى بالنسبة للرجال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا منخفض الدهون - ما يصل إلى 26 في المائة.

عادةً ما تحتوي الأنظمة الغذائية قليلة الدسم في الغالب على أطعمة من الحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك والفواكه والخضراوات والبقوليات.

ويؤكد الخبراء على أهمية تضمين الدهون الموجودة في اللحوم والمكسرات ومنتجات الألبان مثل الجبن والحليب في النظام الغذائي للرجال.

يجب أن يستهلك الرجال بشكل مثالي الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي توجد في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، لزيادة مستويات هرمون "التستوستيرون" لديهم.

في حين أن الدهون عنصر أساسي في نظام غذائي صحي ومتوازن، ينصح الخبراء عمومًا بعدم المبالغة في تناول الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة واللحوم الدهنية والحلويات مثل الكعك والمعجنات.

تشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن تناول الكثير من الدهون في النظام الغذائي، وخاصة الدهون المشبعة، يمكن أن يرفع نسبة الكوليسترول، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.