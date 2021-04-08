معلّق يطلب طلباً غريباً خلال بث مباشر

أوقف التلفزيون التونسي الحكومي معلّقاً رياضياً عن العمل، وفتح تحقيقاً بعدما طلب جعة من زميله والميكرفون لا يزال مفتوحاً في المباشر، قبل انطلاق مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.

وسُمِعَ بوضوح صوت المعلق، قبل انطلاق المباراة الأربعاء، يطلب من زميله تشكيلة اللاعبين ثم يقول: «أعطني علبة جعة».

وأصدرت مؤسسة التلفزة الوطنية بيان «اعتذار» أشارت فيه إلى أن «على أثر ما صدر من المعلق المكلف بالمداومة في مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الأفريقي من عبارة غير لائقة قبل اللقاء، تعتذر مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية من السادة المشاهدين».

وقامت الإدارة بإيقاف المعلق فوراً إلى حين انتهاء التحقيق لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

وكتب نجل المعلق على موقع «فيسبوك» أن والده يتناول جعة محلية خالية من الكحول.