يقتل امرأة أراد الزواج منها.. ثم ينتحر

خطف رجل امرأة ليتزوجها كما هو التقليد السائد في قيرغيزستان لكن الفرحة لم تكتمل بعد العثور عليهما قتيلين.

وعثرت الشرطة على جثة أيزادا كانتابيكوفا (27 عاماً) بعد يومين على خطفها من قبل ثلاثة رجال إثر تقييدها واقتيادها داخل سيارة.

لاحقا، عُثر على خاطف الضحية، وهو قاتلها المفترض أيضاً، ميتاً وفق الشرطة التي عزت وفاته إلى الانتحار.

وأوقفت الشرطة أحد الخاطفَين الآخرَين، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي اليوم الخميس.

ودعا رئيس الوزراء القرغيزي أولوغبك ماريبوف المتظاهرين إلى «التحلي بالصبر»، متعهداً بمحاكمة جميع الضالعين في الجريمة.

كذلك كتب رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف عبر فيسبوك أن الحادثة يجب أن تكون «آخر خطف» لامرأة بقصد الزواج.

وتشير أرقام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بشكيك إلى أن زواجاً من كل خمسة في هذا البلد يحصل إثر عملية خطف.