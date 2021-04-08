كيف تقاوم الطاقة السلبية؟

أبوظبي (الاتحاد)

يحتاج جسم الإنسان إلى الكثير من الطاقة الإيجابية للقيام بأي عمل، حيث إنه إذا افتقدها لا يشعر بالرغبة والحماس لأداء أي مهمة. ومن الضروري إزالة الأشياء السلبية وربط أنفسنا بالعادات التي تجعلنا إيجابيين عن طريق بعض الخطوات البسيطة، ومنها:

الامتنان:

إذا لم تول أهمية للنعم التي تمتلكها في حياتك، ستفقد فرصة التحلي بالإيجابية، أظهر الامتنان لحياتك وكن سعيداً بما لديك لتستشعر الإيجابية.

ابتعد عن السلبية:

سواء كنت بصحبة أحد أو بمفردك، فإن أفكارك تنعكس عليك، لذا ابتعد عن الأفكار التي تجعلك تشعر بالسوء، وتؤثر على حالتك النفسية.

عدوى الطاقة:

تعتبر الطاقة مُعدية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، لذلك ابتعد عن الأشخاص الذين يحولون طاقتك الإيجابية إلى طاقة سلبية، الذين يُطلق عليهم «فامبير الطاقة»، ولن تتمكن من تحقيق أهدافك بسبب تلك النوعية من الأشخاص، لذا ابق بعيداً عنهم بقدر المستطاع.

قبول النفس:

من اللحظة التي تبدأ فيها قبول نفسك كما أنت، ستبدأ طاقتك الإيجابية في الانسياب، اعترف لنفسك بعيوبك وتعلم أن تحب وتحترم ذاتك كما هي.

ابتسم دائماً:

لا تستسلم لعيش حياتك وسط القلق والسلبية، وخذ بعض الوقت للضحك والقيام بالأشياء التي تستمتع بها، واجعل الأشخاص من حولك يضحكون أيضاً، حيث إن السعادة هي الأخرى مُعدية.

لا تنافس:

ابتعد عن المنافسة مع أي شخص، لا سيما إذا كنت لن تحصل على أي فائدة منها، وتؤدي المنافسة إلى ازدياد شعورك بالسلبية، لذلك عليك محو الذكريات التي تذكرك بأشياء وأحداث غير لائقة تتعلق بحياتك.