أزياء رمضان 2021.. عباءات راقية بألوان زاهية

شعبان بلال (القاهرة)

تفضل جميع الفتيات المسلمات تغير إطلالاتهن في شهر رمضان المبارك، للظهور بمظهر محتشم يلائم روحانيات شهر الغفران والعتق من النار، ولهذا تهتم دور الأزياء العالمية بإصدار مجموعات من الأزياء الرمضانية لتناسب أذواق الفتيات طيلة الشهر الكريم.

وفي أغلب الدول العربية تعتمد الفتيات على الفساتين والجلابيات الفضفاضة مع الكثير من الاختيارات المتاحة في الألوان والإكسسوارات الرمضانية التراثية، وفي السنوات الأخيرة بات الجمبسوت خياراً رائجاً لقطاع كبير من السيدات.

أزياء تراثية

تختلف الإطلالات النهارية عن المسائية في رمضان، ففي الصباح تختار الفتيات بين ألوان الفساتين والعبايات ذات الألوان الصارخة، وجميعها مطرزة باللون الذهبي، وتأتي مع أكمام منفوخة بعض الشيء لتعطى مظهراً جذاباً على أطراف الأكمام.

ويمكن تنسيق الإكسسوارات الفضية الناعمة مع هذه الفساتين، ويليق بها الحجاب الرمادي، مع حزام للخصر ضيق بعض الشيء ويأتي أيضًا باللون الأحمر والأخضر والزهري لإضافة الحيوية إلى الفستان أو العباية.

أقمشة الخيامية تحتل جزءاً كبيراً من إطلالات رمضان، ولا تختلف عليها السيدات، فهي أقمشة تراثية لا غنى عنها في ملابس الشهر الكريم، وتفضلها السيدات الخليجيات وأيضاً السيدات بمنطقة شبه جزيرة سيناء في مصر، وهي أحدى أهم المناطق المصدرة لأقمشة الخيامية.

وتختلف الإطلالات الليلية عن النهارية، وذلك عند الدعوة إلى ولائم الإفطار والسحور، أو الخروج لتناول الإفطار في مقهى أو مطعم، وهنا يمكن الاعتماد على الفساتين والعباءات الفضفاضة ذات الألوان الهادئة لتتناسب مع طبيعة السهرة.

ومن أفضل ألوان الفساتين الهادئة الأبيض والوردي، ودرجاتهما للظهور بمظهر مثالي، وفي السهرات الليلية يفضل الاعتماد على أقمشة الستان والشيفون، مع تطريزات هادئة، وأخيراً الكاب من نفس لون الفستان أو بفارق بسيط في درجات الألوان، مع تنسيق الإكسسوارات الناعمة لإنهاء المظهر الأنيق والمثالي.

هناك عدد من السيدات يعتمدن الثوب الفضفاض ذا الفتحات الجانبية مع بنطال واسع غالباً ما يكون باللون الأبيض ليناسب جميع الألوان، مع بعض الشراشيب في الثوب الخارجي، وتأتي هذا الإطلالة مناسبة لأقمشة الستان والتطريزات الذهبية الراقية.

وظهر الجمبسوت في السنوات الأخيرة بقوة، ويتوقع خبراء الأزياء أن تستمر في رمضان 2021، بسبب إطلالاته المختلفة والمتنوعة فيمكن الاعتماد عليه وارتداؤه بأكثر من طريقة، وفي أكثر من مناسبة سواء كانت صباحية أم مسائية.

ومن أبرز مميزات هذا العام أنه يأتي تزامنا مع فصل الربيع وظهور الفساتين ذات الألوان المختلفة ولاسيما اللونين الأبيض والبنفسجي، والألوان السماوية مع حجاب وحذاء باللون الأبيض، والفساتين ذات طبعات الزهور المميزة.

إصدارات رمضانية من دور الأزياء

حديثاً اهتمت دور الأزياء العربية والعالمية بإصدار مجموعة خاصة بشهر رمضان المبارك، وحرصت على مناسبتها لتقاليد الشهر الكريم، وغالبًا ما تأتي الإطلالات على شكل العبايات والقفطانات.

وفي رمضان 2021 اختارت مصممة الأزياء أمل الرئيسي العباءات من اللون الزهري مع قصة منسدلة من أقمشة الحرير الفاخرة، وقدمت أيضاً بعض الفساتين باللون الأزرق الفاتح والحزام على الخصر، والذي صنفه مصممو الأزياء كأحد إكسسوارات موضة العام الحالي.

وقدمت بعض دور الأزياء مجموعة جديدة لرمضان هذا العام تعتمد على الجاكيت القصير مع التنورة الطويلة مع الكثير من الأزرار الملونة لتناسب الأزياء العصرية وفي نفس الوقت تتماشى مع طبيعة شهر رمضان الدينية.

ومن أبرز الدور العالمية التي قدمت إنتاجاً جديداً علامة إيترو التي أعلنت عن تشكيلة من الأزياء المحتشمة، تأتي بأقمشة وتصميمات مستوحاة من القفطان مع أنماط هندسية بألوان مختلفة.

نقشات بيزلي رائجة في رمضان هذا العام سواء في الأقمشة أم في الإكسسوارات مثل الأوشحة المزينة، ويمكن استخدامها كغطاء للرأس وحقيبة بيجاسو بتفاصيلها المتنوعة، ولمزيد من الأناقة تعتمد السيدات على المجوهرات لإطلالة مميزة.

ومن أهم قطع المجوهرات الأشكال المختلفة من الساعات ذات الألوان المختلفة، وأيضاً العقد الأنيق حول الرقبة، إذا كان باللون الفضي أو الذهبي، ولا ننسى أساور اليد المتنوعة من الأحجار الكريمة.

إطلالات النجوم

اعتمدت البلوجر والإعلامية المصرية حنان الحكيم على الإطلالة الكاجوال العصرية مع بنطلون جينز وبلوزة باللون الأبيض، مع جاكيت باللون السماوي جاء بأكمام منفوخة وحزام من الجلد البني وحذاء بنفس اللون من الجلد الناعم.

وعلى العكس اختارت البلوجر العمانية الخنساء المظهر التراثي المحتشم لرمضان 2021، وكان من بين أفضل إطلالاتها جلابية بنفسجية مطرزة باللون الذهبي مع حجاب رمضاني وإكسسوارات فضية.

أما المصرية هدير موسى، فجمعت بين الإطلالات الرمضانية وفصل الربيع، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل مع عباءة بنفسجية مزينة باللون السماوي، وحجاب أبيض، وحقيبة صغيرة باللون الزهري، ومرة أخرى ظهرت بإطلالة من فستان سماوي مع طبعات الزهور الملونة.

وفضلت البلوجر رهف الشامي الإطلالات الرمضانية الجذابة والناعمة، فاختارت فستانا أبيض واسعا مع الحجاب الزهري، والحذاء الأبيض ذات الخطوط المتعارضة، وكانت هذه الإطلالة البسيطة مناسبة لشهر رمضان المبارك، ويمكن اعتمادها بشكل يومي.