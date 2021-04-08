فواكه تقاوم السرطان

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت شويتا مهاديك أخصائية التغذية الهندية، نصائح للذين يخضعون لعلاج السرطان بدمج بعض الفواكه والخضراوات في غذائهم لإبطاء نمو الأورام وتقليل الآثار الجانبية للعلاج، حسب موقع «Indian Express».

وقالت: إن التفاح يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية التي تعتبر مضادات أكسدة رئيسة، ومصدراً جيداً للألياف الغذائية ومركبات البوليفينول التي تعمل مع ميكروبات الأمعاء لتعزيز دفاعات مكافحة السرطان.

وتعتبر الفاكهة الحمضية، لا سيما البرتقال، لها نشاط مضاد لتكوين الأوعية الدموية ومضاد للأورام.