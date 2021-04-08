فتحى عبدالوهاب يتزوج من أجنبية

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهى فتحي عبدالوهاب من تصوير دوره في حكاية «طبق الأصل» التي تأتي ضمن خمس حكايات من مسلسل «من ورا كل باب»، الذي يدور في حلقات متصلة منفصلة، وتقع كل حكاية في خمس حلقات، وتطرح العديد من القصص الانسانية والاجتماعية.

وقال فتحي لـ «الاتحاد» إنه يجسد في أحداث «طبق الأصل» شخصية شاب مصري يتزوج من فتاة أجنبية وينجب منها، ثم تبدأ المشاكل بينهما ولا تنتهي، ويضطران للجوء الى المحاكم ورفع العديد من القضايا، وأشار إلى أن الحكاية التي يشاركه بطولتها ايهاب فهمي ورشا مهدي وساندي علي ويخرجها معتز حسام تتناول مشكلة زواج المصريين من أجانب، وما ينتج عنه من صعوبات ومشاكل عديدة في بعض الأحيان يكون ضحيتها الأطفال.

ويراهن عبدالوهاب على مسلسل «القاهرة كابول» الذي يشاركه بطولته طارق لطفي وخالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، ويعرض خلال شهر رمضان، ويجسد في أحداثه شخصية اعلامي يتصدى من خلال برامجه لرصد العديد من القضايا الارهابية التي وقعت في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، وكشف عن خروج مسلسله الجديد «رهبة» الذي كان يصوره طوال الفترة الماضية من السباق الرمضاني لهذا العام، بسبب مشاكل انتاجية وتسويقية.