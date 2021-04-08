منع بيع لوحة بسبب نسبتها لـ"كارافاجو"

منعت إسبانيا، اليوم الخميس، بيع لوحة قبل ساعات من طرحها في مزاد لأنها قد تكون من توقيع الفنان الإيطالي الشهير كارافاجو.

واللوحة عمل زيتي كان منسوباً لرسام من مدرسة خوسيه دي ريبيرا بقيمة مقدّرة بـ1500 يورو.

وكتب وزير الثقافة الإسباني خوسيه مانويل رودريغيز عبر تويتر «وزارة الثقافة تعلن أن اللوحة التي كان مقرراً بيعها في مزاد في مدريد غير قابلة للتصدير لأنها قد تكون منسوبة لكارافاجو»، مرفقاً التغريدة بمقال من صحيفة «إل باييس» عن الملف.

وقد اتُّخذ هذا القرار بالاستناد إلى تقرير أصدره متحف «برادو» في العاصمة الإسبانية يضيء على «أدلة موثقة كافية مرتبطة بالأسلوب» تؤكد نسب العمل إلى كارافاجو.

وأكدت دار المزادات «أنسورينا»، التي كانت ستنظم المزاد، أن اللوحة التي تحمل عنوان «إكليل الشوك» سُحبت من المزاد.

وأشارت إلى أن «خبراء عدة يدرسون حالياً العمل»، مؤكدة أن السلطات أعلنت «عدم جواز تصدير» اللوحة «وهي لن تخرج من إسبانيا».

وقالت مصادر حكومية إنه بالنظر إلى «سرعة الأحداث»، ينبغي إجراء دراسة تقنية وعلمية «معمقة» للتأكد «ما إذا كان نسب العمل إلى كارافاجو سليماً بعد إجراء نقاش أكاديمي».

ولفتت أستاذة تاريخ الفن المعاصر في جامعة روما الثالثة ماريا كريستينا تيرزاغي إلى أن هذه اللوحة من توقيع كارافاجو، قائلة في مقالة عبر صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية «إنه هو».

وأوضحت أن «هذا العمل يظهر رابطاً عميقاً مع لوحات (كارافاجو) في بدايات إقامته في نابولي».

كارافاجو هو لقب غلب على الرسام الإيطالي ميكيلانجلو ميريزي الشهير الذي يعتبر أحد أبرز رسامي عصر النهضة. عاش بين عامي 1571 و1610 م.