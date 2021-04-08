من جديد.. الخفاش مصدر لفيروس قاتل

اكتشف علماء فيروسا قاتلا آخر لدى الخفافيش في أستراليا، محذرين من أنه يسبب مرضا شبيها بداء "الكلب" يمكن أن يقتل البشر إذا لم يعالج.

ونقل موقع "سفن نيوز"، أن شركة SA Health أصدرت بيانا، اليوم الخميس، حثت فيه الناس على تجنب أي اتصال مع الخفافيش.

وجاء في البيان: "نذكر الأشخاص، الذين يتجهون إلى الهواء الطلق، بتجنب أي اتصال مع الخفافيش، بعد التأكد من حالتين في جنوب أستراليا الشهر الماضي من هذا الفيروس المسمى فيروس الخفافيش الأسترالي (ABL)".

وقالت الدكتورة لويز فلود، مديرة فرع مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة إن الاكتشافين الأخيرين كانا المرة الثالثة التي يتم فيها تأكيد وجود فيروس "ABL" في الخفافيش.

وأضافت فلود أن "ABL مرض يشبه داء الكلب يمكن أن ينتقل إلى البشر إذا تعرضوا للعض أو الخدش من قبل خفاش مصاب. وإذا تأخر العلاج إلى ما بعد ظهور الأعراض، فإن الحالة تكون قاتلة على الدوام".

ويمكن أن يؤثر هذا الفيروس على الجهاز العصبي المركزي وعادة ما يكون قاتلا. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 55 ألف شخص يموتون من داء الكلب في جميع أنحاء العالم كل عام.

ويعرف الفيروس أيضا باسم "ليسا" أو "الفيروس الكلبي في الخفافيش"، وأدت جميع الحالات المكتشفة من المرض إلى وفاة المرضى.

وتسبب عدوى فيروس الخفافيش الأسترالي (ABL) أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك الصداع والحمى والتعب. ويتطور المرض بسرعة إلى الشلل والهذيان والتشنجات والموت، عادة في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وأظهرت حالات داء الكلب والحالات البشرية الثلاث المعروفة بعدوى فيروس الخفافيش الأسترالي تباينا كبيرا في الوقت الذي تستغرقه الأعراض لتظهر بعد التعرض لحيوان مصاب، من عدة أيام إلى عدة سنوات.