«دبي للثقافة» تنظم ورشة «اليوغا وجودة الحياة»

دبي (الاتحاد) - احتفاءً بيوم الصحة العالمي 2021، نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» اليوم ورشة توعوية صحية افتراضية لموظفيها تحت عنوان «اليوغا وجودة الحياة».

ويأتي تنظيمها في إطار المسؤولية التوعوية التي تلتزم بها «دبي للثقافة« تجاه موظفيها، وتناغماً مع محور السعادة ضمن الأولويات المؤسسية لخريطة طريق استراتيجيتها 2020-2025، حيث تستهدف تثقيف الموظفين حول أهمية تمارين اليوغا في تعزيز الصحة البدنية والذهنية للإنسان، ما ينعكس على سعادتهم والارتقاء بإنتاجيتهم.

كما تواكب هذه الخطوة جهود الهيئة الرامية للإسهام في تحقيق إحدى غايات خطة دبي 2021 المتمثلة في جعل دبي مدينةً لـ«أفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة»، الذي يندرج تحت محور «موطن لأفراد مبدعين وممكنين، ملؤهم الفخر والسعادة».

وركزت الورشة التي قدمتها المدربة الدولية المعتمدة جميلة الأنصاري عبر برنامج مايكروسوفت تيمز على عدة محاور، تضمنت تعريف «يوغا الهاثا» والمبادئ الثمانية لليوغا التي ذكرها الفيلسوف «باتانجالي»، وكيف تعزيز الصحة النفسية والجسدية وتقوية المناعة في زمن جائحة كوفيد-19، وتعريف «الشاكرات» السبع، أو مراكز الطاقة السبعة الموجودة في الجسم، ووضعيات «الأسانا» (الجلوس) المناسبة لتوازن كل «شاكرا»، إضافة إلى فقرة عن التأمل والانعتاق.