عروض مميزة في مدن ياس الترفيهية وكلايم أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد مدن ياس الترفيهية وكلايم أبوظبي لاستقبال شهر رمضان الفضيل، بباقة من العروض المميزة التي ستتيح لضيوفها قضاء أوقات ترفيهية استثنائية، اعتباراً من 13 أبريل ولغاية 12 مايو. وستستقبل المطاعم المختلفة ضيوفها بأشهى الأطباق والمأكولات على وجبات الإفطار، بما يعزز من التجربة الترفيهية المتكاملة خلال الشهر الفضيل في كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي.

عالم فيراري أبوظبي

سيتمكن عشاق الحماس والتشويق في عالم فيراري أبوظبي، خلال شهر رمضان الفضيل، من قضاء أوقات ترفيهية مليئة بالمغامرات والاستمتاع بوجبة الكومبو المجانية مع تذكرة الدخول الخاصة بهم، ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً. كما سيتمكن ضيوف المدينة الترفيهية من الاستمتاع غير المحدود بجميع الألعاب مقابل 100 درهم فقط، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً.

ياس ووتروورلد أبوظبي

وتستقبل ياس ووتروورلد ضيوفها من العائلات والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك بأجمل الألعاب والمغامرات المائية، مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، حيث سيستفيد الضيوف من عرض الدخول المجاني للأطفال مع كل تذكرة للبالغين، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً .

عالم وارنر براذرز أبوظبي

سيكون ضيوف عالم وارنر براذرز أبوظبي على موعد مع لحظات لا تنسى مع الشخصيات المحبوبة مثل باتمان وباغز باني، والاستمتاع بوجبة الكومبو المجانية مع كل تذكرة دخول. كما يمكنهم الاستمتاع غير المحدود بالألعاب والمرافق الترفيهية مقابل 100 درهم فقط يومياً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً.

كلايم أبوظبي

سيكون لهواة الرياضة ومغامرات تجارب القفز الحر والتسلق الداخلية الشيقة حصتهم من الأوقات الترفيهية المميزة خلال الشهر الفضيل، مع أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، وذلك من خلال عرض الدخول المجاني للصغار مقابل كل تذكرة للبالغين، من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.