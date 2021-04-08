فيسبوك تحتفل برمضان بميزات جديدة

أعلنت منصة "فيسبوك" عن مجموعة من الأدوات الجديدة لمساعدة المستخدمين على الاحتفال بشهر رمضان الكريم، الذي يتأثر مرة أخرى بقيود فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وتكتسب الميزات الموجودة عبر التطبيقات الاجتماعية أهمية متزايدة في تسهيل الاتصال والاحتفال خلال الشهر الكريم في ظل وجود العديد من الأشخاص الذين لا يزالون غير قادرين على التجمع جسدياً.

وفي العام الماضي، تبادل مجتمع "فيسبوك" أكثر من 20 مليون منشور وتعليق “رمضان سعيد”، وارتفعت مكالمات الفيديو عبر واتساب في أول أيام العيد.

وساهم الأشخاص عبر "فيسبوك" و"إنستجرام" في عام 2020 بجمع تبرعات متعلقة بشهر رمضان بمقدار ضعف ما ساهموا به في عام 2019.

وتدعو فيسبوك هذا العام أكثر من ملياري شخص يحتفلون بشهر رمضان على مستوى العالم لتكريم الشهر الكريم من خلال وسم شهر الخير #MonthofGood.

وبدءًا من اليوم، ستكون هناك طرق أكثر للناس للاستكشاف والإلهام والتعبير عن الخير عبر تطبيقات "فيسبوك"، ويمكن للناس اكتشاف طرق لإظهار رد الجميل لمجتمعاتهم من خلال الموارد والميزات الجديدة.

ويمكن للناس أيضاً مشاركة أعمالهم الخيرية والتواصل مع الأصدقاء والعائلة خلال الشهر الفضيل، وتبعاً لذلك أطلقت "فيسبوك" دليلاً جديداً لمساعدة الناس على الاحتفال بشهر رمضان، مع 30 فكرة لمبادرة شهر الخير #MonthofGood.

وتتعاون "فيسبوك" على مدار شهر رمضان مع صناع المحتوى والمجتمعات والناشرين والمنظمات غير الحكومية لتسليط الضوء على أولئك الذين يُحدثون تأثيرًا إيجابيًا في المجتمعات ويلهمون الآخرين لفعل الشيء نفسه.



ويشارك المبدعون من جميع أنحاء العالم عبر "إنستجرام" لحظات خاصة من احتفالاتهم بشهر رمضان من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو المباشرة على مدار الشهر، التي تسلط الضوء على مجموعة متنوعة من أصوات المسلمين، وذلك بالإضافة إلى محتوى وسم #MonthofGood عبر "إنستجرام".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى تقديم تبرعات خيرية أو دفع الزكاة خلال الشهر اللجوء إلى "فيسبوك" و"إنستجرام" للعثور على المنظمات غير الربحية،إلى جانب آلاف الجمعيات الخيرية التي تجمع التبرعات خلال شهر رمضان لتقديم سلال غذائية وإمدادات وإغاثة طارئة لمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء العالم.

وتتوفر ملصقات جديدة في تطبيق فيسبوك، بالإضافة إلى تأثيرات وملصقات جديدة للكاميرا عبر Messenger و Messenger Kids.



