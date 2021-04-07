ينتحر حزنا على وفاة زوجته

وضع رجل حدا لحياته بعد وقت قصير من وفاة زوجته إثر حادث سير مؤلم في المغرب، بحسب صحف محلية.

وعثر على الرجل مشنوقا في شجرة بمدينة أكادير قرب المستشفى الذي توفيت فيه زوجته بعد نقلها إليه إثر الحادث.

وتوفيت الزوجة متأثرة بجروح ورضوض بليغة ونزيف حاد ناجمة عن تعرض سيارة تقل الأسرة لحادثة سير في أكادير.

وكان الرزوج رفقة زوجته وابنهما في إطار زيارة عائلية عندما وقع الحادث.

ونقلت جثة الرجل إلى مستشفى لإخضاعها للتشريح. كما فتحت المصالح الأمنية والسلطات المحلية تحقيقا في ظروف وملابسات حادثة الانتحار.