«قنوات أبوظبي».. دراما حصرية وبرامج متنوعة بإنتاجات ضخمة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

20 عملاً من بينها 6 مسلسلات من إنتاج أبوظبي للإعلام، و5 مسلسلات متنوعة، بالإضافة إلى مواسم جديدة من برامج «قلبي اطمأن» و«دروب» و«الشارة»، التي لقيت متابعة جماهيرية واسعة، تعرضها شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لـ «أبوظبي للإعلام» ضمن دورتها البرامجية والدرامية لشهر رمضان المبارك، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تلبية رغبات الجمهور وتقديم محتوى رقمي ومبتكر، بناءً على نتائج الدراسات والبحوث.

وتحت شعار «هل هلالك أبوظبي دارك» تعرض قناة «أبوظبي» مسلسلات وبرامج متنوعة تجمع بين الدراما الاجتماعية، والكوميديا الخليجية، والمسلسلات العربية السورية والمصرية، حيث تعرض القناة حصرياً المسلسل التشويقي الخليجي العربي المشترك «حين رأت» الذي يروي قصة فتاتين تعيشان فاجعة غير متوقعة بعد أن تفقد كل منهما أعز ما تملك بعمل إرهابي، وتتوالى بعدها الأسئلة عن من كان موجوداً وقت الانفجار ومن هو المسؤول عنه، وهو مسلسل يسلط الضوء على نبذ الإرهاب وعلى التعايش بين الأديان وهو من بطولة خالد أمين، وأمل محمد، وليلى عبدالله، وريم علي، والعديد من نجوم الوطن العربي ومن تأليف محمد حسن أحمد، وإخراج حسين دشتي.

خالد أمين و أمل محمد في مشهد من مسلسل «حين رأت»

نبض مؤقت

تعرض القناة الدراما الاجتماعية الكويتية «نبض مؤقت»، الذي تدور أحداثه حول «طيبة» دكتورة أمراض نساء وتوليد، حُرمت من نعمة الأمومة بعد زواجها من «طلال»، وتحاول التعويض عن هذا النقص بالاهتمام بإخوانها دلال وعبدالله مع عائلتهم، وهو بطولة هيا عبد السلام وهنادي الكندري وشهاب جوهر وعلي الحسيني وروان العلي، ومن تأليف مريم القلاف وإخراج سعود بوعبيد.

دراما عربية

وللدراما العربية نصيب كبير مما ستعرضه قناة «أبوظبي» على شاشتها خلال شهر رمضان، من بينها المسلسل السوري المشوق «350 جرام» وهو بطولة عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق الله، ومن تأليف ناديا موسى الأحمر وإخراج محمد لطفي، وتدور قصة المسلسل حول رجل أربعيني يدعى «نوح»، وهو محامٍ محنك ويعرف بـ «القيصر»، لدرايته وخبرته القانونية الواسعة، ونجح «نوح» في بناء نمط الحياة الفاخر الذي يعيشه اليوم، لكن الصدمة كانت عندما سقط فجأة بمرض خطير في عضلة القلب، ويحتاج إلى إجراء عملية زراعة قلب فورية.

دراما مصرية

وسيكون عشاق الدراما المصرية على موعد مع الدراما التشويقية «النمر» بطولة محمد إمام وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ونرمين الفقي، تبدأ أحداث المسلسل في قالب تشويقي حين تكتشف «ملك» خيانة عريسها مع صديقة عمرها، فتخرج وهي مصدومة وتقود مسرعة حتى تصدم البطل الذي فقد الذاكرة نتيجة للحادث، ويقوم والد «ملك» بإقناع البطل بإغلاق المحضر دون إدانة ابنته، ویعده بأنه سیتكفل بعلاجه ویعوضه عن كل شيء لیعیش البطل في حي الصاغة ويبدأ حياة جديدة، وهو من تأليف محمد صلاح العقرب، وإخراج شيرين عادل.

أحمد الجمسي في «اللي نحبهم»

هجمة مرتدة

ويجتمع كل من الممثلين أحمد عز وهند صبري وهشام سليم ونضال الشافعي عبر شاشة «أبوظبي» في الدراما الدراما المصرية المشوقة «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وتبدأ الأحداث داخل جهاز المخابرات المصرية حول ما يتوقعه الجهاز من مخططات تقوم بها القوى الاستعمارية لإعادة تقسيم المنطقة والسيطرة على ثرواتها، سعياً لتكوين مجموعة عمل تتكون من عدد محدود من الضباط الشباب والعملاء السريين في مختلف التخصصات للعمل في سرية تامة.

رمضان يانا والخير لفانا

وتحت شعار «رمضان يانا والخير لفانا»، تقدم قناة «الإمارات» باقة من الدراما الخليجية والإماراتية الحصرية، والتي تتنوع بين الأعمال الكوميدية والاجتماعية ومواسم جديدة من برامج ترفيهية وإنسانية، حيث ستعرض الخليجية الإماراتية والحصرية «بنات مسعود» التي تدور قصتها حول «مسعود» الستيني من العمر الذي يملك معرضاً صغيراً للسيارات، وهو رجل أرمل توفيت زوجته وتركت له أربع بنات، وقبل وفاتها سجل المعرض باسمها والتي بدورها سجلته باسم بناتها، وقرر عدم تزويج بناته لأنهن قد يطلبن حقهن في المعرض وبالتالي يخسر تجارته، وهو ما يدخله في صراع مع بناته حتى يغير رأيه بعد أن يقرر الزواج من «ثريا»، وهو من بطولة جمال الردهان، وخالد المظفر وشيماء سبت ومن تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج عمر إبراهيم.

عبد الناصر درويش وعلي التميمي خلال تصوير مشهد من «علاء الدين»

اللي نحبهم

وحصرياً، تعرض شاشة «الإمارات» الدراما الكوميدية الإماراتية من «اللي نحبهم» الذي تدور قصته حول الأم «سارة» وأبنائها «حسن» و«فتحي» و«منى»، الذين تتحمل مسؤوليتهم بعد وفاة زوجها وهي لا تزال في الأربعينيات من عمرها، ويقوم جار «سارة» الذي يدعى «أبو جابر» بعرض الزواج عليها، إلا أن مسؤوليتها تكمن في إيصال أبنائها إلى طريق النجاح في حياتهم ولكن رغبات أبنائها تعارضها، وهو من بطولة أحمد الجسمي وميثاء محمد وجمعة علي ومروان عبدالله، ومن تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

60 يوم

وتعرض قناة «الإمارات» الدراما الاجتماعية الخليجية «60 يوم» من بطولة تركي اليوسف وبلال عبدالله وعبدالله بن حيدر وعبد الرحيم حسن وشعيفان محمد وطلال الشمري، وعنوان المسلسل ما هو إلا مدة زمنية يعيشها البطل تحت تهديد الموت، فبعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين وبعد أن أُجريَتْ له العديد من العمليات، لم يستطع الأطباء استخراج شظية استقرت في شريان قاع المخ، في حين يجب على البطل انتظار الفترة المذكورة لتتليف الخلايا حول الشظية وتتأقلم معها.

طرق الخير

وتقدم قناة «الإمارات» البرنامج الرمضاني المسجل «طريق الخير» من إنتاج «أبوظبي للإعلام»، والذي يسلط الضوء على أعمال التسامح والخير في الدولة، ويوضح حقيقة التنوع الإيجابي للمجتمع الإماراتي وكيف يعيش الجميع من مختلف الثقافات والأديان وشرائح المجتمع تحت راية واحدة يقدمون تحتها جهوداً كبيرة لتعزيز وترسيخ قيم التسامح. ويقدم البرنامج في 30 حلقة نماذج ملهمة لمواطنين ومقيمين يرفعون راية التسامح في الدولة.

لقطة من مسلسل 350 جرام

صحتك في رمضان

ويطل البرنامج الطبي الصحي «صحتك في رمضان» على جمهور قناة «الإمارات» من تقديم الدكتور موسى الزبيدي، على شكل فواصل قصيرة في 30 حلقة من إنتاج أبوظبي للإعلام، تتراوح مدة كل منها بين دقيقتين إلى 5 دقائق ليتم بثها على الشاشة، وكذلك عبر كافة المنصات الإلكترونية، ويستهدف البرنامج جميع أفراد الأسرة، حيث يتناول العادات الصحية خلال الصيام وكيف يعزز الصائم جهازه المناعي ويتجنب الإصابة بالأمراض ويحافظ على صحته.

«رسالات ربي»

ومن جانبه يطل برنامج «رسالات ربي» برنامج ديني اجتماعي ودعوة لليقين والطمأنينة، على الجمهور في 30 حلقة من إنتاج أبوظبي للإعلام ليحث متابعيه على التأمُّل في آفاق الكون والنفوس البشرية، وهو من تقديم عمر الدرعي.

«المغرد»

كما تقدم قناة «الإمارات» البرنامج الحواري «المغرد»، من إنتاج «أبوظبي للإعلام» وتقديم سعود الكتبي، والذي يقوم باستضافة شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية مؤثرة في مجتمع تويتر في 30 حلقة، لمناقشتهم في القضايا التي يطرحونها.

لقطة من مسلسل نبض مؤقت

تطبيق ADtv

توفر قناتا «أبوظبي» و«الإمارات» محتويهما للجمهور عبر موقعهما الإلكتروني وتطبيق ADtv، وهو منصة الفيديو حسب الطلب المقدمة من «أبوظبي للإعلام»، والتي توفر أكثر من 8000 ساعة من المحتوى المتنوع الترفيهي الحصري عالي الجودة مجاناً للمشاهدين العرب، بما في ذلك المحتوى الجديد والمتميز من ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، كما يتضمن التطبيق مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك خدمة البث المباشر لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، ويتوفر التطبيق عبر منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي».

على صفيح ساخن

ومن المقرر أن يوفر تطبيق ADtv حصرياً المسلسل السوري «على صفيح ساخن» الذي تدور أحداثه حول عائلة الحجّار التي لم تتوقع أن تعود إلى دمشق ثانيةً، بعد الهجرة إلى ألمانيا، حيث باع الأخوة الثلاثة هلال وهاني وهمام كل ما يملكون، ووضعوا كل ما لديهم بين يدي الأخ الكبير صاحب الفكرة والتدبير، تاركين وراءهم أختهم المتزوّجة هند، في سعي لافتتاح مطعم شاميّ في برلين، وبدء حياة جديدة، وفي طائرة بضائع ستحطّ مباشرةً في أوروبا لتكون وسيلة لجوئهم بعد الاتفاق مع مهرب كبير، وهو من بطولة سلوم حداد وباسم ياخور وأمل بشوشة، ومن تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي.

كل ما نفترق

كما يعرض التطبيق المسلسل المصري «وكل ما نفترق» الذي يقدم دراما اجتماعية تشويقية تدور أحداثها بين الماضي والحاضر، ففي البداية توضح الأحداث علاقة نور الفايد بزوجها حسام مخلوف وأخته حنان مخلوف، وتستعرض اتهام حنان زوجة أخيها نور الفايد بالخيانة والتي كانت غير مبررة، ولكن مع الوقت تكشف الأحداث لغزاً آخراً عن شخصية نور وحقيقة الصراع بين عائلتها وعائلة زوجها الذي تشكل فيه طرفاً أساسياً. وهو بطولة ريهام حجاج وايتن عامر وعمرو عبد الجليل و محمد الشرنوبي، ومن تأليف أحمد وائل، ومحمد أمين راضي.

مسلسل «على صفيح ساخن»

حلوة الدنيا سكر

ويوفر التطبيق أيضاً المسلسل المصري الكوميدي «حلوة الدنيا سكر» الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، من خلال مجموعة متنوعة من القصص الاجتماعية التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، حول كيفية تغيير الصدف لحياتنا وكيف يلعب الحب دوراً قوياً فيها، وهو بطولة هنا الزاهد ومحمد الكيلاني محمود عبد المغني وأحمد سلطان وهشام إسماعيل وإسماعيل فرغلي.

زي القمر

ويستعرض التطبيق المسلسل الدرامي المصري «زي القمر»، بطولة إلهام شاهين وليلى علوي وجمانة مراد، ومن تأليف شهيرة سليم، والذي يتكون من ثلاث قصص، تدور أحداث القصة الأولى «حتة مني» حول «حياة» التي تبلغ من العمر 50 عاماً وتستعد للطلاق بعد أن اكتشفت علاقة زوجها «أحمد» بامرأة أخرى واتخاذها قرار الطلاق المشترك بينهما بعد اعتراف زوجها بخيانته، إلا أنها تكتشف إصابتها بالسرطان في نفس اليوم الذي تجري فيه إجراءات الطلاق لتتغير الأحداث.

تدور أحداث القصة الثانية «مش حنفرح بيكي» حول دكتورة الأطفال «أماني» التي وصلت إلى بداية الأربعينيات من عمرها ولم تتزوج بعد، الأمر الذي يشغل صديقاتها والمحيطين بها، لاسيما وأنها ترفض الزواج، إلى أن يظهر «خالد» حبيب «أماني» خلال دراستها في الكلية لتكتشف أنها مازالت تحبه ولكنه متزوج ولديه طفل، لتختلط المشاعر والأفكار لديها، ومن جانب آخر، تدور أحدث القصة الثالثة «ست الهوانم» حول «فاطمة» وزوجها «سيد» اللذين يعيشان حياة بسيطة مع ابنتيهما، إذ تعمل فاطمة في السوق القريب بربح ضئيل، ويعمل زوجها في تصليح الأحذية، حيث استأجر محلاً من صاحب القهوة «مرعي» الذي بمحاولته الاعتداء على فاطمة، يقلب كيان الأسرة بعد أن يقوم سيد بطعنه بالسكين، ليقرر سيد الابتعاد وتبدأ رحلتهما في مواجهة الحياة.

أحمد عز وهند صبري في «هجمة مرتدة»

في بيتنا روبوت

كما يعرض التطبيق المسلسل المصري الكوميدي «في بيتنا روبوت»، الذي تدور أحداثه حول «يوسف» الذي يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين «زومبا»، و«لذيذ»، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأساً على عقب، وهو من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة، وهشام جمال، و ليلى أحمد زاهر، ودلال عبد العزيز.

الاختيار 2

كما تعرض القناة الجزء الثاني من المسلسل البوليسي التشويقي «الاختيار 2» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية، وتدور أحداثه حول رجال الظل الذين يعملون لحماية الوطن والمواطنين من العديد من الأعمال التخريبية والإرهابية الخطرة، وذلك في الفترة بين عامي 2013 و2020، ويستعرض مجموعة من الملفات الحقيقية والتي يتم الكشف عنها للمرة الأولى.

علاء الدين

يعود نجم الكوميديا عبد الناصر درويش عبر شاشة «أبوظبي» بالمسلسل الخليجي الكوميدي والحصري «علاء الدين»، ويشاركه بطولته أحمد العونان وسلطان الفرج وميثم علي ونيفين ماضي، وهو من تأليف جمال سالم وإخراج بطال سليمان، حيث تدور أحداثه حول «علاء الدين» رجل في نهاية الخمسينات من العمر، يعيش مع ابنتيه قمر وشمس في العشرينيات من العمر، بعد انتقالهم من روسيا إلى العيش في «ستي ووك» بدبي.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في مسلسل «محمد علي رود»، يطل الفنان القدير سعد الفرج عبر شاشة «أبوظبي» على جمهوره في رمضان هذا العام من خلال مسلسله الجديد «مطر صيف»، وهو دراما اجتماعية كويتية، تدور أحداثه عن معاناة أب بنهاية عمره يحاول حل لغز موت زوجته، الذي أتهم به ظلماً عندما كان شاباً، وبين محاولة إصلاح ما أفسده الزمن وما أفسده أبناؤه، ويشارك في بطولة العمل كل من حسين المهدي ونور الكويتية وعبد الرحمن العقل، وهو من تأليف ياسر حمداني وإخراج مناف عبدالله.

حصة الفلاسي ف برنامج « الشارة»

الشارة

أما برنامج المسابقات التراثي المُحبب «الشارة» من تقديم حصة الفلاسي، فسيواصل حضوره مع الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، حيث يركز البرنامج على تراث دولة الإمارات بمفرداته المكانية وما يكتنزه فيه من عادات وتقاليد وإرث شعري عميق، في البحر والصحراء والجبل والمزرعة والبيت القديم وكافة تفاصيل المهن اليدوية الشعبية والأمثال واللهجة، والشخصيات المؤثرة في تاريخ وحاضر الدولة.

دروب

ويعود إلى شاشة «الإمارات» البرنامج الاجتماعي الإنساني «دروب»، في موسمه الثامن من تقديم علي آل سلوم، حيث سيتنقل البرنامج بالمشاهدين خلال نصف ساعة بين وجهات من نوع خاص، مع التركيز على المناطق الطبيعية مع تسليط الضوء على تكيف الإنسان والحيوان والنبات معها، وبخاصة في المناطق التي تمتاز ببيئة مختلفة عن المتعارف عليه لدى البشر حول العالم، وكيفية تعايش البشر مع المتغيرات طوال السنوات الماضية وما هو مستقبلها.

غيث في «قلبي اطمأن»

برامج ترفيهية وإنسانية

يعود عبر شاشة «أبوظبي» البرنامج الخيري الإنساني «قلبي اطمأن» في موسمه الرابع، ليعرض خلال هذا الموسم 30 حالة اجتماعية واقعية عن أناس ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، حيث يعمل الشاب الإماراتي «غيث» على مساعدة هذه الحالات في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والعراق وسوريا وأوغندا، ويسعى البرنامج في موسمه الجديد إلى إيصال رسالته الإنسانية إلى أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم، ويعزز مكانته باعتباره واحداً من أكثر البرامج مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن بين الأكثر متابعة خلال الموسم الرمضاني.

عين خير 2

وفي موسمه الثاني على قناة «أبوظبي»، يسلط الضوء البرنامج الاجتماعي «عين خير 2» من تقديم فهد هيكل، على مشاكل اجتماعية وسلوكيات تنتشر في المجتمع في 30 حلقة، وذلك من خلال قصة مدعومة بصورة متحركة تساعد في إيصال المعلومة وتحديد الهدف واستعطاف الناس، وإعطائهم الحل الذي يظهر في نهاية كل حلقة بهدف جعل كل من يشاهد البرنامج يقف وقفة مع الذات ويراجع حساباته وتصرفاته.

طبختنا غير

وتقدم قناة أبوظبي لجمهورها برنامج الطبخ «طبختنا غير» الذي يجمع بين الطابعين الدرامي والفكاهي، ويعرض على مدار 33 حلقة خلال الشهر الفضيل، بمشاركة أربعة طهاة محترفين يعكسون ثقافات مختلفة من دول الخليج العربي، وبلاد الشام، وجمهورية مصر العربية، بهدف تعريف الجمهور بكيفية طهي مجموعة من الأطباق العربية الصحية التقليدية والعصرية. البرنامج من تقديم الشيف تيسير العربي، والشيف وداد زرزور، والشيف هاتون مدني، وفلتة.

حضور لافت

قال جمعة السهلي الهوتي، المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون بالإنابة: تتميز الدورة البرامجية لشهر رمضان المبارك بتنوع برامجها ومسلسلاتها والتي نقدم من خلالها نخبة من المسلسلات الحصرية من إنتاج «أبوظبي للإعلام»، التي تشهد حضوراً لافتاً للفنانين الإماراتيين الشباب إلى جانب فنانين من مختلف الدول العربية والخليجية، كما نتطلع من خلال هذه الدورة البرامجية إلى تسليط الضوء على القدرة الإنتاجية التي تتمتع بها «أبوظبي للإعلام»، والوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، وتلبية تطلعات المشاهدين وتفضيلاتهم، لاسيما مع توفير خاصية إعادة مشاهدة جميع الحلقات على مدار الساعة عبر تطبيق ADTV الرقمي، واختيار أوقات مناسبة لبث البرامج بحسب تصنيفها.

اتفاقية شراكة

وقعت «أبوظبي للإعلام» اتفاقية شراكة مع «ميديا سات»، إحدى شركات «مجموعة شويري»، التي أصبحت بموجبها الممثّل الإعلاني الحصري لخدمات مبيعات الإعلانات في المجال الترفيهي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، والإذاعة والنشر والمنصات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.