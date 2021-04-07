صور.. مرشح يطلق حملته الانتخابية بطريقة غريبة

أطلق كارلوس مايورغا المرشح للانتخابات البرلمانية في المكسيك حملته الانتخابية بطريقة لا يمكن تخيلها.

ووصل مايورغا إلى حيث سيطلق حملته الانتخابية وهو داخل نعش للإشارة إلى وفاة الآلاف في البلاد جراء جائحة كوفيد-19 وأعمال العنف المرتبطة بالعصابات.

وقال كارلوس مايورغا، المرشح البرلماني في ولاية "شيواوا" بشمال المكسيك، إنه يعبّر من خلال هذه الخطوة عن رسالة مفادها أن الناس يموتون بسبب "اللامبالاة".

وصل مايورغا داخل نعش باللون الذهبي إلى حملة انتخابية على جسر بين مدينة "سيوداد خواريث" الحدودية و"إل باسو" بولاية تكساس الأميركية.

وكان يرافقه مساعدون يرتدون بزات واقية من فيروس كورونا ويحملون باقات زهور للفت الانتباه إلى الحصيلة المأسوية للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 والتي تخطت 200 ألف حالة، وهي من الأعلى عالمياً.

وقال مايورغا، إن بعض الساسة "التزموا الصمت إزاء المعدلات المرتفعة للجريمة المنظمة. لقد بقوا صامتين حيال الفوضى الناجمة عن كوفيد".

وقضى أكثر من 300 ألف شخص في جرائم قتل في المكسيك منذ إطلاق الحكومة حملة عسكرية ضد تجار المخدرات في 2006، بحسب أرقام رسمية.