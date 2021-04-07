شجار على الهواء بين ملكتي جمال

سحبت ملكة جمال العالم بعنف التاج من رأس ملكة جمال سيريلانكا وهو ما تسبب في إصابة الفائزة بالمسابقة بجروح.

وقال مسؤولون إن ملكة جمال العالم كارولين جوري تواجه الخضوع لتحقيق في سيريلانكا بعد الحادثة التي جرت بشأن الحالة الاجتماعية للفائزة باللقب.

واختيرت بوشبيكا دي سيلفا ملكة جمال سيريلانكا. وكانت كارولين جوري، التي تحمل لقب ملكة جمال العالم، موجودة لتتويجها.

غير أنه، بعد لحظات من إعلان الفائزة، تم طرح سؤال بشأن الحالة الاجتماعية لدي سيلفا. ويحق للمتزوجات فقط المشاركة في مسابقات ملكات الجمال.

وقالت جوري إنه تبين أن دي سيلفا مطلقة. وبالتالي، فهي ليست مؤهلة لخوض مسابقة ملكة جمال العالم المقررة في سيريلانكا في وقت لاحق من العام الجاري.

ولا تعيش دي سيلفا مع زوجها، ولكنها ليست مطلقة.

وذهبت دي سيلفا في وقت لاحق إلى المستشفى، وقالت إنها أصيبت بجروح في رأسها جراء نزع التاج بعنف. وقدمت شكوى لدى الشرطة التي استدعت جوري.

وقال المتحدث باسم الشرطة، أجيت روهانا: "نجري تحريات للتأكد من وجوب تحريك اتهام جنائي، ومن إحالة القضية إلى المحكمة".

وقال متحدث باسم جهات التنظيم المحلية إنه جرى إخطار جوري، وهي أيضاً من سيريلانكا، بتقديم اعتذار، وهو ما لم يتم حتى الآن. وجرى منذ ذلك الحين، إعادة تتويج دي سيلفا ملكة جمال سيريلانكا.