حضور كبير للبطولات النسائية في الدراما الخليجية 2021

مراد اليوسف (دبي)- تقدم الدراما الخليجية مجموعة من الأعمال المتنوعة في القصص والحكايات، وسط حضور كبير للعنصر النسائي من الممثلات اللاتي يقدمن أسلوبهن الخاص، في بطلات مسلسلات رمضان هذا العام.

حياة الفهد وسعاد علي

تقدم الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد هذا العام مسلسل «مارغريت» ويشاركها بها الممثلة البحرينية سعاد علي، وهو من إخراج باسل الخطيب وتأليف محمد وعلي شمس.

هدى حسين

من إخراج هيا عبد السلام وتأليف الكاتبة منى النوفلي، تخوض الفنانة القديرة هدى حسين بطولة وأحداث مسلسل «الناجية الوحيدة» الذي يحمل قصة درامية فيها غموض.

هيا عبد السلام وروان العلي

أما الممثلتان هيا عبد السلام وروان العلي ستظهران أمام الجمهور في الخليج عبر مسلسل «نبض مؤقت» من تأليف مريم القلاف وإخراج سعود بوعبيد.

بثينة الرئيسي

الممثلة العمانية بثينة الرئيسي على موعد مع البطولة المطلقة بمسلسل «وأنا أحبك بعد» من إخراج خالد جمال وتأليف مريم الهاجري.

إلهام الفضالة

الممثلة الكويتية إلهام الفضالة تعيش هذا العام أحداث بطولة مسلسل «أمينة حاف» من إخراج سائد بشير الهواري، وكتابة علي دوحان.

مرام البلوشي

ومن ناحيتها، تظهر الممثلة الكويتية مرام البلوشي كدور البطولة النسائية في مسلسل الكوميدي «شليويح ناش» من إخراج عيسى ذياب وكتابة عبد الله السعيد.

زهرة عرفات

ومن إخراج حسين أبل وتأليف مشاري حمود العميري، تشارك الفنانة البحرينية زهرة عرفات في بطولة أحداث المسلسل «الوصية الغائبة»، ومن بطولة الممثل القدير جاسم النبهان.

باسمة حمادة

تحت عنوان «مع الحرملك»، تظهر الممثلة باسمة حمادة في بطولة المسلسل الدرامي من كتابة آمنة الغنيم وإخراج خالد جمال.

ليلى سليمان وإلهام علي

تشارك الفنانتان ليلى سليمان وإلهام علي في المسلسل السعودي «اختطاف» الذي تدور قصته في أحداث بوليسية من إخراج مارك سليبرز، وكتابة إيمان السليمي.

فاطمة الحوسني

من تأليف بدور يوسف وإخراج علي بدر رضا، تخوض الممثلة فاطمة الحوسني أحداث بطولة مسلسل «وجب القضاء».