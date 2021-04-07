إلزام الفنان المصري محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر

شعبان بلال (القاهرة) - ألزمت المحكمة الاقتصادية المصرية، الفنان محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه، للطيار أشرف أبو اليسر الذي تعرض لأضرار مادية وأدبية، بسبب صورة نشرها الفنان المصري تجمعه مع الكابتن أبو اليسر في غرفة قيادة الطائرة التي تملكها هيئة الطيران المدني المصرية.

في أكتوبر من عام 2019، وقعت هيئة الطيران المدني المصرية عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

جاء قرار المحكمة، نتيجة للدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر.

وبحسب الدعوى، استغل الفنان محمد رمضان صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها «مش بتفتش في المطار»، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له وفصله عن عمله.